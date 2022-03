Absuelven a un hombre al que le hallaron 99 gramos de marihuana

El juez Mario Reynaldi, del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, absolvió a Marcos Gallardo, alias “El Trompa”, de la acusación presentada por la Fiscalía Federal de tenencia simple de estupefacientes y declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley 23.737 al considerar que los 99 gramos que le secuestraron al imputado en su automóvil había sido adquiridos por este para consumo personal.

Gallardo había sido acusado por la Fiscalía Federal por tenencia simple de estupefacientes -al encontrársele en el vehículo que conducía 99 gramos de marihuana- y con una pretensión punitiva de un año de prisión efectiva por sus antecedentes y con la declaración de reincidente por cuarta vez. Sin embargo, el juez entendió que el estupefaciente lo había adquirido para consumo personal.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente judicial, Gallardo primero dijo al tribunal que la sustancia no era de él, que cuando lo detuvieron él no vio que sacaron eso de su auto, que los policías cuando lo detuvieron en la comisaría llegaron desde el fondo y dijeron que habían encontrado “faso” en el auto. Que era cierto que andaba con un automóvil sin papeles, pero que el “faso” no era suyo.

El imputado le confesó al juez que en una oportunidad se fugó de la alcaidía y que a los policías responsables de custodiarlo les abrieron una causa. También señaló que en otra ocasión se fugó de la Comisaría Mosconi, por lo que tiene problemas con la Policía del Chubut de toda la vida.

Mientras tanto, el fiscal federal Teodoro Nurnberg argumentó que el hecho estaba acreditado, que las luces traseras y la alta velocidad motivaron su detención. Que se corroboró que carecía de los papeles para circular.

El fiscal afirmó que según lo que decía el imputado se tenía que pensar que hubo un plan policial, que para cumplir ese plan los policías debían tener la droga, después tomar la decisión de perjudicar a un ciudadano. Y que ese plan fue orquestado por varios policías que figuran en el acta. “Tenemos que pensar que toda la familia policial de las diferentes comisarías tiene que haber querido perjudicarlo. Todas esas cuestiones no se compadecen con las máximas de la experiencia, con la prueba” expuso el Fiscal.

La defensa particular del imputado, por su parte, pidió la absolución de su asistido por orfandad probatoria.

BENEFICIO DE LA DUDA

Antes de resolver el juez escuchó a Gallardo, quien pidió que lo ayuden para poder dejar la marihuana, que quiere estar con su familia, que le costó mucho conseguir trabajo y que se le iba a hacer imposible conseguir otro trabajo si lo dejaban preso, que sus hijos iban a quedar a la deriva y no iban a tener obra social ni nada porque es el único que mantiene a su familia.

Reynaldi analizó que Gallardo dijo que es consumidor de marihuana y que consumía mucho, y por otro lado decía que esa marihuana no era suya, con lo cual había una contradicción.

“En principio tengo que decir que el procedimiento policial fue justificado. Gallardo conducía a exceso de velocidad, sin las luces del vehículo, lo cual ameritó que fuera aprehendido y llevado el vehículo a la dependencia. En tal circunstancia se procede a la requisa, y acá, destaco el dictamen fiscal, no puede haber un plan criminal en el que toda la policía esté implicada. Tampoco creo que la Policía este invirtiendo dinero para ‘plantar0 estupefacientes a Gallardo. Entiendo que era suyo y lo había ido a comprar para consumirlo. Eran 99 gramos de marihuana, entiendo por las pruebas aunadas que tenía una grave adicción y que la cantidad hallada era proporcional al consumo que tenía de estupefacientes”, analizó el juez.

Reynaldi expresó que ante la duda “se debe estar en una situación más beneficiosa para el imputado” y encuadró el caso como tenencia para consumo personal, declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 en su segundo párrafo, y absolvió a Gallardo.

“Castigarlo sería peor para la sociedad porque dejaría indefensos a sus hijos. No va a tener que consumir y va a tener que seguir las medidas curativas que imponga el Tribunal. Interpreto el hecho de la forma más favorable, pero descarto que el tóxico haya sido plantado por la policía”, sentenció el juez.