Abusador con condena firme tras fallo del STJ de Chubut

En un fallo definitivo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia confirmó la sentencia de 10 años y 6 meses de prisión para M.L.M., condenado por abuso sexual con acceso agravado por el vínculo.

La causa, que llegó al máximo tribunal provincial para su revisión debido a la severidad de la pena impuesta (superior a 10 años), fue ratificada por los jueces Javier Raidan, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani, con el acompañamiento de la subrogante Carina Estefanía.

Con esta sentencia, el caso adquiere "doble conforme" y se considera firme, poniendo fin al proceso judicial para el condenado.

M.L.M. había sido declarado responsable de los cargos en noviembre de 2023, luego de un debate oral, y su condena fue confirmada por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia en marzo de 2024. Desde noviembre de 2024, el hombre se encuentra detenido cumpliendo prisión preventiva, la cual se convertirá en cumplimiento de pena efectivo.

La confirmación del fallo representa un paso crucial en el camino de la justicia para las víctimas de este tipo de delitos, asegurando que las condenas sean firmes y ejecutables.