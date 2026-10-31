Acondicionan la costanera y la apertura de baños públicos

La Municipalidad trabaja en la puesta a punto del principal paseo costero comodorense de cara al inicio de la temporada, buscando fortalecer su perfil turístico. Los baños públicos abrirán sus puertas este domingo y los horarios serán de 12 a 20, de lunes a viernes, y sábados, domingos y feriados, de 8 a 22.

Bajo los lineamientos acordados por el intendente Othar Macharashvili, se está llevando adelante un plan de acondicionamiento general de la Costanera céntrica, cuyos trabajos incluyen tareas de limpieza general del sector e intervención de pintura en la infraestructura urbana del paseo, con el fin de renovar su imagen y mejorar la experiencia de quienes transitan, descansan o realizan actividades recreativas frente al mar.

Como parte de este plan, desde Comodoro Turismo se informó que se reforzarán los servicios de la Estación Náutica, pensada para turistas y vecinos que hacen uso del mar a través de los prestadores y emprendedores turísticos registrados. El espacio funciona de lunes a domingo como punto de articulación para estas actividades con duchas, cambiadores y lockers, además de posicionarse como un anexo de la Oficina de Informes Turísticos, donde se brinda asesoramiento y orientación sobre atractivos, servicios y actividades de la ciudad.

Por su parte, se dispuso la apertura de los baños públicos de la Costanera, que incluyen de hombres, mujeres y personas con discapacidad, con un servicio de limpieza e higiene que alcanzará también a las duchas cuando sea necesario. El esquema contempla una cobertura horaria distribuida entre tres personas en los siguientes horarios: lunes a viernes, de 12:00 a 20:00, y sábados, domingos y feriados, de 08:00 a 22:00.

El servicio será prestado por una cooperativa que pondrá recurso humano a disposición, con uniforme identificatorio durante toda la temporada e incluirá reportes para reparaciones y mantenimiento ante desperfectos sanitarios cuando se requiera.

Al respecto, Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, remarcó la importancia de “contar con el apoyo y compromiso por parte de la comunidad para el cuidado de la Costanera y de estos baños que tendrán personas capacitadas para el mantenimiento y derivación de inquietudes a nuestra Estación Náutica lindante, en la que tenemos a nuestros informantes, permitiendo a locales y turistas disfrutar de más y mejores servicios en los espacios de encuentro que tenemos en la ciudad”.