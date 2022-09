Acosaron en vivo a una periodista en la previa a Flamengo-Vélez

Un lamentable episodio se vivió el miércoles por la tarde en las adyacencias del mítico Maracaná, cuando una periodista deportiva fue víctima de acoso por parte de un hincha del Flamengo, en la previa al partido contra Vélez por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores.

En pleno móvil en vivo, el hincha besó en el cachete a la periodista brasileña de ESPN, Jessica Dias. La cronista, que no prestó consentimiento, no pudo ocultar su incomodidad y bronca ante el accionar del torcerdor.

Según informaron medios brasileños, inmediatamente después de lo ocurrido el equipo de ESPN logró dar aviso a la Policía del Maracaná que finalmente detuvo al hombre. Por otro lado, también denunciaron que el acosador tocó a la reportera además de darle el beso.

Desde el club brasileño repudiaron el episodio y se solidarizaron con la mujer. "Clube de Regatas do Flamengo repudia el acoso cometido por un hincha rojinegro hacia la periodista de ESPN Jessica Dias durante un móvil previo al partido de esta noche (por el miércoles). Es desafortunado que actos repugnantes como este, que no representan a la Nación Rojinegra, sigan sucediendo", escribió la cuenta oficial del "Mengao".

Horas más tarde, el hombre fue condenado a prisión preventiva por el delito de acoso sexual y fue citado para presentarse este jueves en una unidad del Departamento de Administración Penitenciaria para evaluación de la pena, según medios brasileños.

A través de su cuenta de Instagram, Dias dio detalles del episodio y contó que el acosador estaba con su hijo menor de edad, quien se disculpó por la actitud de su padre. “Fue solo un beso en la mejilla. No. No fue. Antes, lanzaban muchos insultos y molestaban porque el vivo se demoraba. Les pedí calma y que no insultaran, que no hacía falta", contó.

"Las ‘disculpas’ llegaron con el beso en el acto. Yo estaba lista para salir en vivo y ocupé mi puesto, es una situación que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara le llamó la atención. El último acto fue el beso en la mejilla. Que podría haber sido en la boca y no cambiaría nada. Sufrí acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito. No quería un beso, no quería cariño, no quería pasar 3 horas en una comisaría. Solo quería trabajar", concluyó la periodista.