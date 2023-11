Acueducto: Municipio pide a Provincia que actúe con "urgencia"

El secretario de Obras aseguró que la Municipalidad está haciendo lo que está a su alcance proveyendo con camiones aguateros a establecimientos públicos y gestionó con PAE para que disponga recursos técnicos y humanos para colaborar con la reparación que está haciendo la SCPL.

El acueducto sufrió 5 roturas en el tramo entre Valle Hermoso y Cerro Negro y ayer una nueva que provoca que se dilaten los cortes de agua que afectan profundamente a 3 ciudades de Chubut y una de Santa Cruz.

"La SCPL estuvo trabajando desde el día sábado para poder recomponer pero son muchos kilómetros en donde primero hay que vaciar el acueducto, después cambiar la pieza rota, recién ahí se empieza el bombeo nuevamente por eso se fueron estirando los cortes. Ahora se dio una 6ta rotura a 82 kilómetros de Comodoro", explicó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Maximiliano López.

El funcionario advirtió que "estamos reclamando a la provincia del Chubut, dueña del acueducto, que arbitre los medios para dar una solución definitiva al acueducto del año 99, que es el que más roturas está sufriendo en este último tiempo. El problema del agua lo venimos sufriendo hace décadas y los gobiernos provinciales no pueden seguir dilatando la solución porque es la necesidad prioritaria para todas estas ciudades".

"Hoy estuvimos en una reunión en la SCPL, donde trajeron algunos de los caños rotos y uno puede observar que ya no da para más, están totalmente colapsados. Por eso pedimos una respuesta inmediata de parte de Provincia que es la propietaria del acueducto. Más allá de tener concesionario el transporte, todas estas roturas exceden lo que puede hacer la SCPL y el gobierno provincial se tiene que hacer cargo", agregó.

En ese sentido, sostuvo que "hablamos con el ministro de Infraestructura de la Provincia, Aguilera, para que haga la gestión necesaria. Desde septiembre está el proyecto presentado en ENHOSA pero todavía falta mucha gestión técnica y política para lograr que tenga el financiamiento adecuado".

Asistencia y gestiones municipales

En paralelo, desde el Municipio están haciendo lo posible para que las reparaciones se agilicen y para proveer de agua paliativamente a establecimientos, con vecinos que llevan varios días sin el servicio en algunos barrios.

"Ya gestionamos con Pan American Energy para que mañana envíe cuadrillas operativas con motosoldadoras y personal calificado para ayudar a la SCPL a dar una respuesta más rápida en esta última reparación".

"Desde el Municipio estamos acompañando a la Cooperativa pero esperamos que la provincia venga con un plan. La situación es preocupante porque no es solo Comodoro, es Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia también, es decir que tres ciudades de Chubut están siendo afectadas y la provincia tiene que tomar cartas en el asunto, mandar a su personal técnico y le vengo pidiendo al ministro Aguilera que se haga presente o mande personal calificado para atender esta situación que es urgente", manifestó López.

Además "desde el Municipio estamos proveyendo con camiones aguateros a establecimientos y colegios públicos, y vamos a estar trabajando en conjunto con las vecinales para que algunos barrios que hace días que no tienen agua puedan tener una mínima provisión, más allá de que están los cargaderos de la SCPL habilitados. Es un paliativo, sabemos que no es la solución y entendemos la bronca de los vecinos que no pueden seguir viviendo estas situaciones todos los años", sentenció.