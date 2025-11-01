Adorni asume como jefe de Gabinete

El vocero presidencial fue designado por Javier Milei para reemplazar a Guillermo Francos, quien presentó su renuncia en medio de cambios internos en el Gobierno. Adorni continuará además como portavoz oficial.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, y aseguró que la nueva etapa del Gobierno nacional tendrá como eje “profundizar las reformas estructurales” impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, expresó Adorni a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El funcionario, que continuará ejerciendo el rol de portavoz presidencial, también agradeció a su antecesor, Guillermo Francos, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por “la confianza y el apoyo permanente”. Cerró su mensaje con una de las frases habituales del espacio libertario: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La salida de Francos se concretó luego de varios trascendidos sobre una posible reestructuración del Gabinete. En una publicación en redes sociales, el exministro explicó que su decisión busca que la gestión “pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”.

Antes de oficializar su renuncia, Francos encabezó junto a Adorni una reunión con gobernadores y representantes de 20 de los 24 distritos del país, en un intento de construir consensos para avanzar con la agenda legislativa. Los mandatarios peronistas más críticos fueron los únicos ausentes.

Además de estos movimientos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, también presentó su renuncia, mientras que Javier Lanari —hasta ahora subsecretario de Comunicación— fue designado como nuevo secretario del área.