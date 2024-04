Aguiar desafió a Milei a que "publique el listado de ñoquis"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este viernes un paro nacional por 24 horas en reclamo por la baja de 11 mil empleados públicos a los que no se les renovó el contrato. En ese marco, el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, le exigió al Gobierno que publique “un listado con los supuestos ñoquis” y aseguró que “hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ‘no prestación de servicios’”.

“El paro de ATE es contundente en todo el país. El sindicato exige al Gobierno que publique el listado de ñoquis”, sostuvo Aguiar en las redes sociales.

El gremialista insistió en que “si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la "no prestación de servicios".

“Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”, consideró Aguiar.

Y siguió: “Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación”.

El miércoles, ATE llevó a cabo una protesta que incluía ingresos masivos a los ministerios, algo que fue impedido por las fuerzas federales montadas en los edificios por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.