Al papa León XIV le extirparon un tumor maligno

Si bien aseguran que la recuperación demandaría una semana, crecen las dudas sobre la visita a la Argentina.

El papa León XIV fue operado por un “adenocarcinoma pulmonar”, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

En el texto, además, se especifica que permaneció en el quirófano unas tres horas y que la duración de la intervención fue de unos 90 minutos.

El comunicado añade que tras la intervención “el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”.

Según el cronograma informado por la Santa Sede, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Hasta el momento, desde el Vaticano no brindaron detalles sobre la gira latinoamericana y se limitaron a ofrecer información exclusiva sobre el estado de salud de Robert Prevost.

El cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó que conversó con el papa León XIV y quedó impresionado por su “serenidad”, horas antes de la intervención quirúrgica.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”, remarcó.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una misa en Luján, entre otras actividades.