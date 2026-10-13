La víctima fue identificada como Javier Orlando Vargas, de 49 años. Los médicos llegaron al lugar, pero no pudieron salvarlo. La Justicia ordenó una autopsia e investiga las circunstancias de la caída. Sucedió en Catamarca.

Un hombre bailaba en un balcón durante un encuentro familiar, cayó al vacío y murió

Una reunión familiar en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca terminó en tragedia. Javier Orlando Vargas, de 49 años, estaba bailando en una galería en altura, cayó al vacío y murió antes de que pudiera llegar asistencia médica. La Justicia investiga cómo ocurrió exactamente.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 22.40 del sábado por la noche, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 6,5, camino a El Rodeo. Según las primeras actuaciones, Vargas participaba de un encuentro con familiares y allegados cuando, por causas que aún se intentan establecer, cayó hacia el patio trasero del inmueble. El sector donde ocurrió la caída presentaba un desnivel de más de tres metros entre la galería y el nivel inferior.

El fuerte impacto contra el suelo le provocó graves traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo, según informó el medio local El Esquiú.

Las personas que se encontraban en la vivienda solicitaron asistencia médica. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero cuando los profesionales llegaron, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el episodio, efectivos policiales y peritos de la Dirección General de Criminalística trabajaron en el lugar para reconstruir lo ocurrido. Los especialistas realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos de las barandas y de la estructura del balcón, con el objetivo de determinar si existió alguna anomalía que pudiera haber influido en la caída. La causa quedó caratulada preventivamente como “Actuaciones de Oficio” y pasó a estar bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno.

Además, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento antes de entregar el cuerpo a sus familiares. Las circunstancias exactas en las que Vargas perdió el equilibrio permanecen bajo investigación.

La muerte de Vargas generó numerosas expresiones de pesar en las redes sociales. Entre los mensajes de acompañamiento se destacó el de la comunidad educativa del Colegio Padre Ramón de la Quintana, que manifestó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.