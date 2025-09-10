Alerta roja: El banco de sangre del Hospital Regional necesita donantes

El motivo es una notable disminución en el número de donantes en las últimas semanas, poniendo en riesgo la atención de pacientes que necesitan transfusiones.
¿Por qué es importante donar sangre?
La donación de sangre es un acto voluntario y fundamental para la atención de pacientes que enfrentan emergencias, cirugías complejas, tratamientos oncológicos y otras patologías. Cada donación es una esperanza y puede salvar hasta tres vidas. Es un proceso sencillo y seguro que tiene un impacto directo en la salud de nuestra comunidad.
¿Dónde y cuándo podés donar?
Lugar: Banco de Sangre – Hospital Regional (Av. Hipólito Yrigoyen 950, Comodoro Rivadavia).
Horario: De lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 hs.
Requisitos y recomendaciones para donar
Para ser donante, solo tenés que cumplir con algunos requisitos básicos:
Tener entre 18 y 65 años.
Gozar de buena salud.
Pesar más de 50 kg.
Presentar tu DNI o pasaporte.
Desayunar antes de ir, pero evitando lácteos y alimentos con grasas.
No fumar al menos 30 minutos antes de la donación.
Es importante saber que no podrás donar si te realizaste tatuajes, piercings o cirugías en los últimos 12 meses; si te hiciste una endoscopia o colonoscopia en los últimos 6 meses; si estás amamantando; si te aplicaron la vacuna contra la Hepatitis B en el último mes; o si tenés síntomas de gripe, resfrío o alguna enfermedad respiratoria.
Para cualquier duda o consulta, podés comunicarte con el Banco de Sangre vía WhatsApp al 2974 775511, de 8:00 a 16:00 hs.