Prevenir juntos: Rada Tilly se suma a la III Feria Intersectorial de Salud Integral

La jornada, organizada por la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, tendrá lugar de 10 a 14 horas en el Edificio de Aulas Anexo de la UNPSJB, con actividades abiertas a toda la comunidad.
En el marco del Mes Amarillo y en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se busca sensibilizar, brindar herramientas y habilitar espacios de diálogo en torno a una problemática de salud pública que afecta a nivel mundial.
Una jornada para hablar de salud integral
La propuesta incluirá talleres simultáneos, juegos, espacios de escucha activa, stands informativos y charlas. Más de 40 instituciones participarán con actividades destinadas principalmente a adolescentes y jóvenes, además de un espacio de difusión sobre recursos locales para el cuidado de la salud y la protección de derechos.
En este contexto, el Municipio de Rada Tilly aportará su experiencia desde el área de Enfermería y el equipo interdisciplinario, ofreciendo un stand informativo sobre salud integral.
Prevenir desde la comunidad
“En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los invitamos a una jornada pensada especialmente para hablar de lo que importa: tu salud mental, emocional y física”, expresó Laura Bersáis, secretaria de Desarrollo Social y Salud de Rada Tilly.
La funcionaria subrayó la importancia de que la comunidad cuente con herramientas para acompañar: “no hace falta ser especialista para brindar una primera ayuda: todas y todos podemos ser parte de la prevención”.
En este sentido, destacó que el suicidio no debe pensarse como un problema individual, sino como una cuestión social y comunitaria: “es clave poder escuchar, habilitar la palabra y acompañar sin prejuicios. Todas las personas podemos ser un sostén y un alivio para alguien que atraviesa un momento difícil”.