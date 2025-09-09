Prevenir juntos: Rada Tilly se suma a la III Feria Intersectorial de Salud Integral

La Municipalidad de Rada Tilly, a través del área de Enfermería y el Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, estará presente en la III Feria Intersectorial de Salud Integral, que se desarrollará el próximo miércoles 10 de septiembre en Comodoro Rivadavia.

La jornada, organizada por la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, tendrá lugar de 10 a 14 horas en el Edificio de Aulas Anexo de la UNPSJB, con actividades abiertas a toda la comunidad.

En el marco del Mes Amarillo y en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se busca sensibilizar, brindar herramientas y habilitar espacios de diálogo en torno a una problemática de salud pública que afecta a nivel mundial.

Una jornada para hablar de salud integral

La propuesta incluirá talleres simultáneos, juegos, espacios de escucha activa, stands informativos y charlas. Más de 40 instituciones participarán con actividades destinadas principalmente a adolescentes y jóvenes, además de un espacio de difusión sobre recursos locales para el cuidado de la salud y la protección de derechos.

En este contexto, el Municipio de Rada Tilly aportará su experiencia desde el área de Enfermería y el equipo interdisciplinario, ofreciendo un stand informativo sobre salud integral.

Prevenir desde la comunidad

“En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los invitamos a una jornada pensada especialmente para hablar de lo que importa: tu salud mental, emocional y física”, expresó Laura Bersáis, secretaria de Desarrollo Social y Salud de Rada Tilly.

La funcionaria subrayó la importancia de que la comunidad cuente con herramientas para acompañar: “no hace falta ser especialista para brindar una primera ayuda: todas y todos podemos ser parte de la prevención”.

En este sentido, destacó que el suicidio no debe pensarse como un problema individual, sino como una cuestión social y comunitaria: “es clave poder escuchar, habilitar la palabra y acompañar sin prejuicios. Todas las personas podemos ser un sostén y un alivio para alguien que atraviesa un momento difícil”.