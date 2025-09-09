El tabaquismo, una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina, se cobra la vida de 40.000 personas por año en Argentina.

Fumar: Una adicción que cobra 40.000 vidas al año en Argentina

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la principal causa de muerte en los países desarrollados y la principal causa de años de vida perdidos.

Beneficios de dejar de fumar

Dejar de fumar no solo previene el riesgo de contraer cáncer, sino que también disminuye las posibilidades de padecer otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Al abandonar el cigarrillo, la exposición a miles de sustancias tóxicas y cancerígenas cesa, y los beneficios para la salud comienzan a notarse en pocos días:

Mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar.

Disminuye la tos y la dificultad para respirar.

Reduce la probabilidad de sufrir impotencia, infertilidad, partos prematuros y abortos.

El consumo de tabaco genera tres tipos de dependencia: física (por la nicotina), psicológica (asociación a situaciones cotidianas) y social (imperativo social).

Programa para dejar de fumar

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció una nueva edición del programa "Chau Pucho", diseñado para ayudar a las personas a dejar el tabaco con el apoyo de un equipo médico y psicológico. Este programa ofrece un abordaje integral que incluye:

Entrevista psiquiátrica inicial.

Acompañamiento médico y psicológico.

Técnicas de relajación para manejar el estrés y la abstinencia.

Seguimiento posterior al programa.

El programa se inicia el próximo 9 de octubre, los días jueves a las 15 horas, y tiene un costo accesible para que quienes deseen abandonar el vicio puedan sostener todo el proceso.