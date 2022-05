Allanan compraventa de autos a partir de denuncias de estafas

El lugar allanado el jueves viene siendo objeto de frecuentes procedimientos de este tipo en el curso de los últimos años y en no pocas ocasiones se registraron serios incidentes con clientes que se vieron engañados en transacciones comerciales de autos y camionetas.

El nuevo allanamiento se debió a nuevas denuncias por falsificación y adulteración de documentos de automotores, algunos de los cuales estaban a la venta y otros ya habían sido vendidos.

Soledad Díaz, una de las personas damnificadas que se encontraba en el lugar y reside en Pico Truncado, comentó al portal digital El Caletense que denunció a los responsables de esa “concesionaria” porque tiempo atrás, junto a su esposo, compró y pagó en efectivo un auto modelo 2017 y luego se enteró que estaba prendado.

Prosiguió su relato diciendo que “acá nos dieron un título prácticamente trucho y yo lo pagué totalmente en efectivo a valor de 1 millón 300 mil pesos. Cuando quise hacer la trasferencia - me encontré con el informe de dominio donde figuraba que estaba prendado con una deuda de 1 millón 400 mil pesos y no nos íbamos a hacer cargo de ella ya que no nos corresponde”.

Luego relató que “cuando vinimos a ver al dueño que decía ser de apellido Demetrio y le hicimos el reclamo, nos dijo que nos iba a conseguir un auto del mismo valor y que nos avisaba. Nunca nos avisó y cuando volvimos enojados por esta situación, nos amenazó diciéndonos: se van porque los prendo fuego, los voy a buscar, no quiero saber nada que vengan acá, los voy a cagar a tiros”.

Soledad dijo que con el transcurrir del tiempo se fue enterando que ella no era la única estafada ya que serían aproximadamente 70 las personas damnificadas de diferentes localidades de la zona norte de Santa Cruz por compra automotores en ese lugar.