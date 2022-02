Andrea Vázquez: "no podía dormir de la alegría"  

El próximo domingo 13 de febrero, el Autódromo Ciudad de Viedma de la capital rionegrina será el lugar donde se desarrolle la "Copa Gobierno de Río Negro": Una carrera exclusiva que reunirá solo a pilotas de todo el país y que se llevará adelante en el marco de la "Categoría Bora", que pertenece a la ACTC.

El histórico evento contará con la presencia de una chubutense: Andrea Vázquez fue designada por la Federación Chubutense de Automovilismo y contará con el respaldo de Chubut Deportes para representar a la provincia en Viedma.

“Yo tomo conocimiento de la carrera por la Federación en un primer momento y luego Chubut Deportes se comunica conmigo para saber si me interesaba representar a la provincia. Mi respuesta fue inmediatamente que sí, como no me va a interesar representar a Chubut en esta Copa”, explicó Vázquez. “El jueves cuando me llamaron no podía dormir de la alegría y la excitación que tenía. Es una posibilidad que si no me la hubiesen dado, no la podría tener nunca”.

Si bien nació en Comodoro Rivadavia, Andrea Vázquez es abogada y se desempeña como fiscal en Sarmiento, localidad donde reside actualmente. Sin embargo su pasión por el automovilismo existía mucho antes que su profesión. “Desde chiquita me encanta el Automovilismo y la velocidad, me lo inculcó mi papá. Tengo recuerdos de ver las carreras cada domingo con él y comiendo pastas con toda la familia”. Recordó Vázquéz. “Siempre me gustó, pero no es un deporte barato para practicarlo. Entonces había otras prioridades primero, conseguir la estabilidad económica para después poder dedicarme al deporte que amo”.

La posibilidad llegó en el año 2010. Con un Renault 12 compitió en sus primeras carreras en la categoría Monomarca en tierra y, desde entonces, solo paró cuando quedó embarazada de su segundo hijo para retomar al poco tiempo. “Todavía sigo compitiendo en tierra con una camioneta, porque para mi el automovilismo es un aprendizaje constante. Si bien no siempre tengo el mejor motor, yo siempre busco participar de todas las carreras que pueda”, explicó.

La decisión de pasar de los circuitos de tierra al asfalto, la tomó a finales del 2018 cuando, luego de una carrera en Puerto Deseado, se presentó la oportunidad: “En junio de 2019 debuté en la Monomarca R12 Chubutense. Ese primer año hice solo las fechas de Comodoro, por una cuestión presupuestaria. En el 2020, previo a la pandemia alcancé a hacer 2 carreras nomás; y en el 2021 si ya pude correr en las Pistas de Comodoro y Trelew”.

La competencia en Río Negro servirá para recordar a la desaparecida Copa Damas, una categoría que competía hace casi tres décadas en nuestro país y que llegó a ser telonera del Turismo Carretera.

“Esta Copa es muy importante para nosotras porque incluso hoy en día en ninguna de las categorías de Pista en el asfalto la provincia corren mujeres. No hay muchas mujeres en el automovilismo que corran. Las primeras épocas la verdad es que me sentía muy observada, pendiente de qué error cometía; ya que no era lo mismo que lo haga yo a que le pase a otro”, remarcó Vázquez. Y además, agregó: “Si es un deporte donde en su mayoría son varones, pero no tenemos prohibido el ingreso las mujeres. En la Pista competimos de igual a igual contra los pilotos varones, en muy pocos deportes sucede eso. En la Pista somos todos iguales”.

Una gran anécdota que recordó la corredora tiene que ver con el slogan que lleva su auto, cada piloto que va detrás de Andrea puede leer la frase: “Andá vos a lavar los platos…”. “Al principio en Sarmiento, a más de un corredor se le rompía el auto justo cuando lo pasaba. ‘Me pasaste solo porque se me rompió’, era lo que más escuchaba. Cuando puse ese slogan mi auto, un compañero de Comodoro puso en el suyo ‘Y vos cociná’, así que hay una muy buena onda con los pilotos”.

Andrea junto a su equipo viajará el martes por la tarde a Viedma para comenzar con la preparación y la prueba del auto a partir del miércoles. Las 18 pilotas que competirán en la Copa correrán con el mismo auto: Un Volkswagen Bora 1.8 Turbo que pondrá a disposición el Gobierno de Río Negro y la ACTC. “En teoría todos los autos tienen la misma mecánica, si bien tienen las jaulas y están acondicionados para la carrera, el equipamiento es el de un Bora de calle con 220 caballos de fuerza. Así que se correrá en una velocidad bastante rápida”, explicó Vázquez.

La oportunidad de competir al nivel nacional llega gracias a la designación de Chubut Deportes, quien a través de la Federación de Automovilismo de la provincia eligieron a Andrea: “Como te dije, si no me hubiesen dado esta oportunidad, yo no podría competir a nivel Nacional. Porque es un deporte caro y mi presupuesto es bajo. No me da para participar en una categoría Nacional como es el TC, si bien parece poco y es una sola carrera lo que voy a hacer; para mí es fabuloso. Probar otro auto, un circuito nuevo, correr con otras mujeres donde muchas representan a otras provincias”.

Para finalizar, Vázquez quiso agradecer “en primer lugar a la Federación y Chubut Deportes que me tuvieron en cuenta, al Gobierno de Río Negro también que nos da esta posibilidad. A mucha gente de Sarmiento que me está ayudando: Jorge Harris, Omar Luz, Manolo Pérez con el Loteo Pérez, Mirta Pacheco, Del Sol Apart, Roxy Estilista y Transportes Horacio Berges. Y también a toda la gente que me apoya por las redes sociales”.

El próximo sábado 12 de febrero, Andrea tendrá dos prácticas disponibles y luego la clasificación de cara al gran día. El domingo 13, por primera vez en la historia del automovilismo chubutense, una pilota de la provincia participará de una Copa en la categoría Nacional representando a Chubut. La transmisión en vivo comenzará a las 11 horas por la TV Pública: “Aprovecho para invitar a todos los chubutenses para que estén ahí haciendo fuerza por mi auto así nos traemos la copa a la provincia”.