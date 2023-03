Antes de la condena lo admitió: "el alcohol te arruina la vida"

Juan Fernando Domínguez, condenado el miércoles en Esquel por matar a Gastón Gibbons en una pelea callejera en 2022, se dirigió a la familia de la víctima y a la suya para pedirles disculpas por el hecho. Además, aprovechó la transmisión del juicio por jurados para enviar un mensaje a los jóvenes sobre el consumo de alcohol y otras sustancias. Fue antes de que se conociera el veredicto del jurado en lo que fue el segundo juicio de esta índole que se celebra en Chubut. El anterior fue en Trelew, también por un homicidio.

“Esto me arruinó la vida a mí; condenado o no mi vida no va a volver a ser la misma. Mi personalidad ha cambiado mucho estando detenido. El alcohol no lleva a ningún lado sino que arruina la vida”, expresó Domínguez.

La fiscal María Bottini sostuvo que el acusado actuó con intención de matar y con alevosía, mientras que el defensor, Hugo Cancino, argumentó que su declaración fue sincera y que el cerebro puede alterar los recuerdos. El juez Jorge Criado instruyó al jurado sobre los criterios para deliberar y emitir el veredicto. Ahora solo queda confirmar la pena que recaerá sobre el condenado, la cual inevitablemente será de prisión perpetua por el tipo de crimen cometido el 21 de noviembre de 2021.