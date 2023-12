Aquaman y el reino perdido

James Wan vuelve a dirigir y Jason Momoa retorna como protagonista en esta aventura repleta de acción que abarca el inmenso y sorprendente mundo subacuático de los siete mares. Al no haber podido derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con su enemigo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.

En poco más de una década, a James Wan le ha dado tiempo para conocer la industria del cine desde todos los ángulos posibles. Tras arrasar en la taquilla con la sencilla “Saw”, vio cómo se transformaba en una maquinaria de hacer dinero. Siguió insistiendo en el terror y, cuando logró convencer a crítica y público con “El Conjuro”, decidió apretar el acelerador y cambiar de marcha en “Rápidos y Furiosos 7”. Y luedo de las continuaciones de “El Conjuro”, volvió a involucrarse con una gran marca: el mundo DC.

El primer film de “Aquaman” llegó a los cines luego de tres años de cuidadosa elaboración. Wan declaró entonces: “Fue una gran porción de mi vida desde el momento en que tuvimos el primer destello de la idea, luego desarrollar la historia con los guionistas, para luego diseñar todos los detalles del mundo del filme con un equipo de producción increíble, sin hablar de la filmación y luego del largo proceso de calibrar los efectos especiales para poder terminarlo”. Jason Momoa ha insistido en que la nueva entrega contiene más humor, resultando ser inusualmente divertida en el mundo a menudo oscuro de las cintas basadas en DC Comics. “Ahora siento que estamos haciendo todo lo posible”, dijo en septiembre de 2021. “Incluso el guión es maravilloso. Van a pasar muchas cosas. Creo que lo que está en juego es mucho más alto. Hay mucha comedia. De hecho, yo me reí bastante leyéndolo”.

“No hemos tomado ninguna historia particular de un cómic para adaptar”, dice el guionista David Leslie Johnson-McGoldrick. “Pero si quieren saber qué tono le hemos dando, nos hemos inspirado mucho en la Edad de Plata protagonizada por Black Manta”. Indya Moore se suma en esta segunda parte para ser Karshon, un personaje que se presentó por primera vez en los cómics de DC como villano de Green Lantern. Vincent Regan también se ha unido al elenco en el rol de Atlan, el antiguo gobernante de Atlantis que provocó que la ciudad se hundiera en el mar. El personaje fue interpretado en el film anterior por Graham McTavish en una breve aparición.

Título original: Aquaman and the Lost Kingdom

Género: Ciencia ficción, superhéroes, acción

Origen: EE.UU. Año: 2023

Formato: 2D y 3D

Duración: 2 horas 4 Min.

Calificación: A confirmar

Ficha Técnica:

Dirección: James Wan

Guión: David Leslie Johnson-McGoldrick, Mort Weisinger, Paul Norris

Producción: Rob Cowan, Peter Safran, James Wan

Música: Rupert Gregson-Williams

Fotografía: Don Burgess Montaje: Kirk M. Morri

Reparto:

Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Orm Marius / Ocean Master), Dolph Lundgren (Rey Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane / Black Manta), Temuera Morrison (Thomas Curry), Nicole Kidman (Atlanna), Randall Park (Stephen Shin), Vincent Regan (Atlan), Jani Zhao (Stingray), Indya Moore (Karshon)