Artistas locales salieron a la calle a expresar su rechazo a Milei

El proyecto pomposamene denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (más conocida como la "Ley ómnibus") propone la derogación de leyes y reducción de distintas entidades culturales afectando gravemente el desarrollo del arte y la cultura y el trabajo de miles de personas en todo el país. Es una iniciativa más que tiende a desmantelar el Estado.

Los manifestantes señalaron que el Fondo Nacional de las Artes (FNA) se financia con los derechos de autor de creadores fallecidos hace más de 70 años y se lo reinvierte en nuevos creadores. Además, obtiene sus recursos de los intereses de los préstamos que da a los realizadores culturales.

Por su parte, eI Instituto Nacional del Teatro (INT) se financia con el 10 por ciento de los ingresos recaudados por el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

En tanto, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con el 25 por ciento de esa recaudación, a lo que suma un impuesto del 10 por ciento sobre el precio de entradas de cine y del 10 por ciento del precio de venta de videogramas grabados, entre otros ítems.

CULTURA POR NECESIDAD Y URGENCIA El proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional ("Ley ómnibus") propone la derogación de leyes y reducción de distintas entidades culturales afectando gravemente el desarrollo del arte y la cultura y el trabajo de miles de personas. Ninguno de estos programas se financia con el presupuesto nacional ni de las provincias: *El FNA se financia con los derechos de autor de creadores fallecidos hace más de 70 años y lo reinvierte en nuevos creadores. (Dominio público pagante "u oneroso" (DPP) Además, obtiene sus fondos de los intereses de los préstamos que da a las y los realizadores culturales. *El INT se financia con el 10% de los ingresos recaudados por el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). *El INCAA, con el 25 % de esa recaudación, a lo que suma un impuesto del 10 % sobre el precio de entradas de cine y del 10 % del precio de venta de videogramas grabados, entre otros ítems *El INAMU se financia a través de la Ley de SCA, aportes del tesoro nacional y de herramientas generadas a partir de la propia gestión como, por ejemplo, a través de la recuperación del catálogo de Music Hall en 2015. NADA sale de los impuestos de las y los ciudadanos. Los fondos de todas estas entidades se destinan a promover la creación y el acceso del público a las obras. Quienes trabajamos en el arte y la cultura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, repudiamos la derogación de la ley 24800 y el decreto N° 1224, que implica el cierre de instituciones que hacen a nuestra identidad nacional y cultural, como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro. (INT) Y decimos NO a la derogación de leyes que protegen a las Bibliotecas Populares, editoriales independientes y librerías, NO al desfinanciamiento del INCAA, (Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales) y el INAMU (Instituto nacional de la Música). Instamos a legisladores y representantes de Chubut a votar en defensa de la cultura y el arte local y nacional rechazando los contenidos de la #leyómnibus