Aseguran que la mujer de Diego Brancatelli lo echó de su casa

El escándalo que tiene como protagonista a Diego Brancatelli sigue sumando capítulos y detalles que alimentan la polémica. Desde que se filtraron los supuestos chats comprometedores con la periodista Luciana Elbusto, las redes sociales y los medios no dejaron de replicar versiones y especulaciones sobre lo que sería una relación clandestina de años del periodista de C5N, mientras aún estaba casado con la también periodista Cecilia Insigna.

Este fin de semana fue particularmente intenso en cuanto a información y rumores. Por un lado, se viralizó la versión de que Brancatelli habría abandonado su domicilio familiar tras la irrupción de este escándalo mediático.

Diego Brancatelli habría sido echado de su casa

La encargada de confirmar esta versión fue Santiago Sposato, quien desde su cuenta de X (ex Twitter) lanzó una dura acusación: "El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los 'chats falsos' no sonó creíble para la (ex) mujer. Va a depto prestado en Caba. En momentos como este, solo me acuerdo cuando quería voltear la colecta genuina del hincha de Independiente".

Mientras tanto, el programa Infama logró obtener una breve entrevista con Luciana Elbusto, quien fue interceptada por Oliver Quiroz a la salida de un cine de un shopping en Pilar, donde había concurrido con sus hijos. En un encuentro que calificó como "incómodo", Elbusto aceptó hablar frente a cámaras y desmintió categóricamente ser la amante de Brancatelli. "Somos amigos, nada más", afirmó, al tiempo que admitió haber mantenido recientemente una conversación telefónica con Cecilia Insigna, la esposa de Brancatelli. Según sus palabras, el diálogo fue tenso, pero necesario frente a la magnitud que tomó el tema en la opinión pública.

Diego Brancatelli vinculado con Luciana Elbusto

La versión que circula desde el entorno del periodista sostiene que todo el material filtrado —donde se lo vincula sentimentalmente con Elbusto— sería falso. Sin embargo, los rumores no cesan y ahora suman detalles aún más personales, como el supuesto acompañamiento de Brancatelli a Elbusto en visitas a obras en su casa en Luján, a hacer las compras o incluso a viajes compartidos en la camioneta del periodista, que algunos apuntan como parte de las pruebas que habrían disparado las sospechas en la familia.

Por ahora, Brancatelli eligió el silencio. Según trascendidos, le habría dado explicaciones privadas a su esposa, pero la situación parecería haber llegado a un punto de no retorno. El periodista habría abandonado la casa que compartía con Insigna y sus hijos y estaría instalado provisoriamente en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras intenta mantener su rutina laboral en medio de un huracán mediático que lo expone como nunca antes.