Ashpa Shumaj 2025: El mundo bailó en Termas de Río Hondo en una edición récord

El 19° Festival Internacional de Folclore convocó a 6.000 bailarines de 25 países, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de Sudamérica.

La ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, se convirtió nuevamente en la capital mundial del folclore durante la celebración de la 19ª edición del Festival Internacional "Ashpa Shumaj" (Tierra Linda). El evento, que se desarrolló del 7 al 13 de octubre, batió récords de convocatoria con la participación de 6.000 bailarines provenientes de 25 países de los cinco continentes y de 23 provincias argentinas.

Las calles de la ciudad termal vibraron con un colorido espectáculo que celebró la hermandad de las culturas. Las delegaciones internacionales, junto a ballets de todo el territorio argentino, ofrecieron un desfile de danzas, música y trajes típicos. Las galas principales se llevaron a cabo en el Centro Cultural General San Martín, que operó con múltiples escenarios en simultáneo para albergar la gran cantidad de propuestas artísticas.

El festival no solo incluyó las presentaciones de gala, sino también actividades emblemáticas que son un sello del "Ashpa Shumaj", como la tradicional "Marcha de los Bombos" y la "Fiesta de La Telesita", que sumergieron a locales y turistas en las raíces profundas del folclore santiagueño.

Sobre la participación de "Aitue" y la región Patagónica

La región patagónica sí tuvo representación destacada en el festival, con la participación del grupo de danzas Aitue y sus profesores Fatima Sandoval y Darío Chacoma; delegaciones del El Camaruco, Sarmiento, Río Mayo, Paso del Sapo, Las Heras, Puerto Santa Cruz, Río Grande, y la Escuela Municipal de Danza Folklórica “Raíces de Hielo” de El Calafate.

El grupo "Aitue" (que significa "la tierra que uno ama") es una reconocida agrupación folclórica de Comodoro Rivadavia, con participaciones destacadas en eventos locales, como su presentación en el entretiempo de un partido de la Liga Nacional de Básquet en marzo de 2024.

IMG-20251018-WA0013

IMG-20251018-WA0014

IMG-20251018-WA0015

IMG-20251018-WA0016

IMG-20251018-WA0017

IMG-20251018-WA0018

IMG-20251018-WA0019

IMG-20251018-WA0021

IMG-20251018-WA0022

IMG-20251018-WA0023

IMG-20251018-WA0024

IMG-20251018-WA0025

IMG-20251018-WA0026

IMG-20251018-WA0027