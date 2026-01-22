Desde el jueves 29 de enero, estrenándose un día antes que en los EE.UU., se exhibe el film del director Sam Raimi que marca su regreso al género de terror, con una historia que añade elementos de comedia, brindando una experiencia cinematográfica singular.

Linda Liddle y Bradley Preston, dos compañeros de trabajo que no se soportan, quedan varados en una isla desierta tras ser los únicos supervivientes de un accidente aéreo. Deberán superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para tratar de sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una batalla de voluntades e ingenio para salir con vida. “Siempre me han gustado las historias en las que personajes interesantes y dinámicos se ven empujados al límite”, afirma Raimi. “En esta historia, los cambios de poder crean una situación cada vez más tensa, llena de giros inesperados y suspense”.

Raimi, conocido por su habilidad para mezclar el terror estilizado con toques de humor, regresa a sus orígenes con “¡Ayuda!”. Después de incursionar en el universo de superhéroes con “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, Raimi vuelve a explorar el terror en su estado esencial. Esta decisión de retomar sus raíces responde a su deseo de ofrecer una narrativa renovada que combine el suspenso y el humor en dosis equilibradas. Rachel McAdams interpreta a Linda Little, una empleada diligente que se ve forzada a liderar la supervivencia de ella y su jefe bajo circunstancias extremas. Dylan O'Brien, por su parte, da vida a Bradley Preston, jefe poco competente que depende casi por completo de Linda. La dinámica entre ambos es fundamental, ya que traslada viejas tensiones de oficina a un contexto completamente nuevo.

El rodaje de “¡Ayuda!” se llevó a cabo en locaciones que reproducen con autenticidad la sensación de aislamiento y el peligro real que enfrenta la pareja. La decisión de filmar en entornos tan exigentes refleja el compromiso de Raimi por ofrecer una experiencia genuina tanto para los actores como para el público. Bradley es un pomposo y pedante empresario que no le tiembla el pulso a la hora de demostrar su superioridad ante sus compañeros de trabajo. Linda, en cambio, es una persona tranquila, agobiada por las presiones de su superior, y vive en un constante caos. La situación cambia cuando quedan varados en la isla. Linda se alza como la persona capaz de hacer frente a la inmensidad del lugar para sobrevivir, mientras que Preston intentará usar sus dotes de jefe, pero de nada servirán. Ahora, él es un pichón comparado con ella.

En entrevistas recientes, Raimi describió “¡Ayuda!” como ‹‹una historia de supervivencia y transformación››. Lo que lo atrae no es el accidente sino lo que ocurre después: la degradación de las máscaras sociales. En la oficina, el poder era un traje; en la isla, sólo queda el cuerpo. El film se apoya en esa idea: cómo el entorno puede exponer lo que el sistema laboral oculta. Raimi observa a su protagonista femenina con una mezcla de ironía y empatía. Linda, que soportó años de desprecio, se vuelve la figura central de una fábula de resistencia. Se muestra, con un humor que roza lo cruel, la satisfacción de ver al poderoso reducido a la vulnerabilidad. Danny Elfman, colaborador habitual de Raimi, compone una banda sonora que oscila entre el minimalismo y disonancia. La música refuerza la atmósfera de encierro, mientras la cámara se mantiene cerca de los cuerpos. Vemos el sudor, las heridas, los gestos torpes de dos personas que ya no saben cómo relacionarse sin reglas.

Título original: Send Help

Género: Terror, thriller

Origen: EE.UU. Año: 2026

Formato: 2D Duración: 1 hora 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Sam Raimi

Guión: Damian Shannon, Mark Swift

Producción: Zainab Azizi, Sam Raimi

Música: Danny Elfman

Fotografía: Bill Pope Montaje: Bob Murawski

Reparto:

Rachel McAdams (Linda Liddle), Dylan O'Brien (Bradley Preston), Chris Pang, Dennis Haysbert