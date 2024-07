Báez y Cerúndolo están en octavos del tenis olímpico

Con el apoyo de un grupo de compatriotas que le pusieron clima futbolero a una de las canchas de Roland Garros al grito “vamos,vamos Argentina que tenemos que ganar”, el tenista Sebastián Báez se impuso en un incómodo partido ante el libanés Benjamín Hassan por 6-2, 3-6, 7-6 (3) este lunes para avanzar a los octavos de final de los Juegos Olímpicos de París.

A la misma instancia accedió Francisco Cerúndolo al vencer 7-5, 6-7 (5), 7-5 al francés Ugo Humbert, el tercer partido que jugó en tres días.

Báez, la mejor raqueta argentina del momento (18 del escalafón mundial) jugará en la próxima instancia ante el griego Stefanos Tsitsipas, octavo preclasificado.

Cerúndulo, 26 del ránking mundial, se había consagrado campeón del torneo ATP de Umag, Croacia, el último sábado y un día después debutó con un triunfo en su segunda experiencia olímpica antes de imponerse sobre Humbert por la segunda ronda en el estadio Simonne-Mathieu de Roland Garros.

“Felicidad pura. Siempre hasta la última gota”, expresó Cerúndolo en sus redes sociales.”Vamos que esto sigue”. En la próxima ronda se medirá contra el noruego Casper Ruud (9no del mundo).

El tenista de 25 años no solo se sobrepuso al cansancio, sino a un público françés que le hizo sentir el rigor, como ha sido la constante en cada actuación de los deportistas del país que le arrebató la Copa del Mundo de fútbol en Qatar 2022.

Su compatriota María Lourdes Carlé cayó 6-1, 6-1 ante la estadounidense Coco Gauff, número dos del mundo, y Tomás Etcheverry sucumbió 6-0, 7-6 (1) con el ruso Roman Safiullin.

DJOKOVIC DESPIDIO A NADAL

El serbio Novak Djokovic despidió a Rafael Nadal de torneo al vencerlo de forma contundente en dos sets, en la cancha donde el español es 'rey', para avanzar en la búsqueda de su primer oro olímpico.

En su patio, el máximo ganador de Roland Garros sufrió en el primero y luchó en el segundo set un partido de segunda ronda que 'Nole' ganó por 6-1 y 6-4 para quedase con 31 triunfos, por 29 del español, en el duelo más repetido de la historia del tenis.

"No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para darle problemas" a un Djokovic "que no me ha regalado prácticamente nada", aseguró Rafa tras el partido.

Al ser consultado sobre si esta derrota lo hace cuestionarse un posible retiro, Nadal afirmó: "intento mirar hacia adelante, medir hasta las olimpíadas. Cuando terminen aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tengo".

"Si siento que no soy competitivo voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito", matizó el 22 veces ganador de torneos de Grand Slam, dejando abierto todas opciones sobre su futuro.