Barracas empató ante Huracán con mucha polémica y clasificó

El árbitro Gariano cobró dos penales insólitos para el “Guapo”, que convirtió uno y le alcanzó para terminar 1 a 1: jugará octavos y espera a que se libere un cupo en la anual. El “Globo”, afuera de todo.

En un partido con mucha polémica, Barracas Central empató este lunes de local 1-1 ante Huracán por la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, empezó con un buen desempeño del visitante, pero con el correr de los minutos se emparejó con dos equipos que trataron de manejar la pelota, pero que por momentos se la prestaron y no hubo un dominador claro.

A los 27 minutos un “fierrazo” de Emanuel Ojeda, después de un mal despeje de Nicolás Demartini, terminó en la apertura del marcador a favor del “Globo” de Parque de los Patricios.

Después del gol en contra, el local trató de llegar al empate, con mucho pelotazo y más garra que juego, en tanto que Huracán se las ingenió con poco para mantener la diferencia.

En la última jugada de la primera mitad, el árbitro Andrés Gariano decretó un penal, a instancias del VAR, por una mano de Nehuén Paz, pero el arquero Sebastián Meza contuvo el remate de Iván Tapia con los pies.

En el comienzo de la segunda etapa Candia ganó de cabeza en el área rival, pero se encontró con una reacción formidable de Meza, que se vistió de figura para seguir con su valla en cero.

Candia volvió a tener otra chance clara a los 21 minutos, luego de un desborde y centro desde la izquierda de Javier Ruiz, pero tomó la pelota mordida y pasó apenas desviado del palo izquierdo.

A los 33 minutos Rodrigo Insúa cambió por gol el polémico penal cobrado por el árbitro Gariano, luego de un llamado del VAR, por una mano de Facundo Waller en el área.

De cara al final del partido, el desarrollo fue parejo con dos equipos que hicieron todo lo posible para quedarse con los tres puntos. Una vez finalizado, los jugadores y el cuerpo técnico de Huracán le recriminaron fervientemente al árbitro Andrés Gariano sus decisiones y el juez le dijo al técnico Frank Kudelka: “afuera vamos a hablar y te voy a romper todo”.