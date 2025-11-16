Boca ganó y se aseguró el primer puesto de la Zona A

Con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, derrotó 2-0 a Tigre por la última fecha del torneo Clausura.

Boca Juniors venció este domingo de local 2-0 a Tigre y con esa victoria se aseguró el primer lugar de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera y los goles los marcaron Ayrton Costa y Edinson Cavani, este último desde el punto del penal y en tiempo de descuento.

El “Xeneize”, liderado por el director técnico Claudio Ubeda, desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó al esquema defensivo que planteó el entrenador Diego Dabove.

A pesar de la superioridad ofensiva, tanto colectiva como individual, las impreciciones en las oportunidades claras de gol sellaron el 0-0 en el tanteador. Tras esta resolución, Boca se dirigió al vestuario con una importante frustración que intentará revertir en la segunda parte del duelo.

Aunque le costó encontrar su mejor funcionamiento durante el primer tiempo y Tigre contó con algunas ocasiones, lo cierto es que Boca levantó en el complemento. A tal punto que abrió el marcador sobre los 27 minutos a través de un estupendo cabezazo de Ayrton Costa.

Fue tras un centro de Leandro Paredes que el zurdo saltó más alto de todos, y de esta manera puso el 1-0, que luego -en tiempo de descuento- se aumentó con el 2-0 de Cavani de penal. Otra victoria más para Boca como local y así cierra la fase regular del Clausura con 29 puntos y liderando la Zona A. Mientras que Tigre quedó séptimo con 22 y podría ser superado este lunes por Huracán, Defensa y Justicia y Belgrano.