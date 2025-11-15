Godoy Cruz y San Martín descendieron; zafó Aldosivi

El “Tomba” empató 1-1 con Riestra y el “Santo” no pudo con el “Tiburón” con quien cayó 4-2 en Mar del Plata por la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan descendieron este sábado a la Primera Nacional, tras continuar la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El “Tomba”, que volverá a jugar en el ascenso tras 17 temporadas seguidas en Primera, empató de local 1-1 con Deportivo Riestra y de esa manera sepultó sus chances de continuar en Primera.

El delantero Santino Andino (22’ PT) marcó el gol del elenco mendocino, mientras que Nicolás Benegas (19’ PT), había puesto en ventaja al “Malevo”, de gran campaña.

Por su parte, Aldosivi de Mar del Plata se aseguró al menos una temporada más en la máxima categoría del fútbol argentino al vencer por 4-2 a San Martín de San Juan y mandar a su rival a la Primera Nacional.

El “Tiburón” se quedó en la Liga Profesional por los goles marcados por Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, este último desde el punto del penal.

Los tantos del “Santo” sanjuanino los anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández, este último también desde los doce pasos.