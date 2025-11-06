Quintero: "en ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador"

El mediocampista de River habló en la previa del Superclásico y se refirió sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como DT hasta diciembre de 2026.

En la previa del Superclásico de este domingo en la Bombonera, Juan Fernando Quintero fue la voz de referencia en River. El mediocampista colombiano habló en conferencia de prensa junto a Leandro Paredes, capitán de Boca, y dejó en claro que, más allá del momento complicado, el equipo llega con orgullo y compromiso.

“La actualidad no es la mejor para lo que estamos acostumbrados, pero es un clásico y un partido histórico para nosotros”, afirmó el mediocampista, que será una de las cartas claves del conjunto de Marcelo Gallardo, quien en las últimas horas se confirmó que continuará en el club hasta diciembre de 2026.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la confirmación de la renovación de Gallardo como entrenador. Quintero celebró la decisión y destacó el respaldo del plantel.

“El club dejó en claro que el apoyo para el entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, sino también por lo que representa para nosotros. En los momentos duros se ve el apoyo real, y este es el momento para demostrarlo”, afirmó el jugador de la selección colombiana.

El conjunto “millonario” llega al Superclásico tras una racha negativa -siete derrotas en los últimos diez partidos- que incluso puso en riesgo su clasificación a la próxima Copa Libertadores, torneo que disputa de forma ininterrumpida desde 2015.

Frente a este panorama, el ex Racing fue autocrítico: “La vida y el fútbol te llevan a estos límites. Este momento no es el mejor, pero tenemos un panorama claro. Tendremos que enfrentar a un gran rival y demostrar decisión en los momentos claves”.

Consultado por la relación del plantel con Gallardo, el colombiano fue contundente: “En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Él nos eligió para venir y sería una falta de respeto tener otra mentalidad. Estar en River es una gran responsabilidad y un placer”.

Por último, Quintero se refirió a algunas situaciones de los últimos partidos donde se lo vio molesto al ser reemplazado.

“La bronca es personal porque a veces siento que puedo dar más. Es mi mentalidad, la de querer jugar los 90 minutos. A veces sale y otras no, pero no tiene que ver con las decisiones del entrenador”, expresó.

Consciente de lo que representa un Superclásico, Quintero aseguró que el duelo ante Boca puede ser un punto de inflexión: “Estos partidos marcan. Queremos salir a jugar con carácter y conseguir un triunfo que nos devuelva la confianza”.