Portugués es el nuevo líder del Ascenso

Se disputó este sábado la 7ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Deportivo Portugués se transformó en el nuevo líder, tras la caída de Rada Tilly ante Talleres Juniors.
El “Lusitano” derrotó como local a Deportivo Roca por 3-1, en un atractivo partido donde la visita arrancó ganando con gol de Nicolás Fernández. El dueño de casa lo empató en el complemento a través de Tadeo Sotomayor, de penal, tras una jugada donde vieron la roja Juan Cruz Carrizo y el DT “albirrojo” Guido Gava.
Roca se quedó con nueve jugadores, cuando Matías Cuyul recibió la segunda amarilla y dejó todo a merced de Portugués, que terminó ganando con goles de Leandro Caileo y Enzo Cerdá.
Mientras tanto, Rada Tilly, que ya está ascendido luego de ganar el Apertura, se bajó de la punta tras perder 2-1 frente a Talleres Juniors y además resignó su invicto.
En otros resultados, Ferrocarril del Estado derrotó 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, Stella Maris venció 2-0 a Oeste Juniors, Universitario igualó 2-2 con San Martín y Nueva Generación empató 2-2 con Caleta Córdova.
…………………………….
Panorama de la 7ª fecha
SABADO 15
- Stella Maris 2 / Oeste Juniors 0.
- Universitario 2 / San Martín 2.
- Rada Tilly 1 / Talleres Juniors 2.
- Nueva Generación 2 / Caleta Córdova 2.
- Deportivo Portugués 3 / Deportivo Roca 1.
- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Ferrocarril del Estado 2.
Libre: Comodoro FC.
Próxima fecha (8ª)
- Deportivo Roca vs Nueva Generación.
- Caleta Córdova vs Rada Tilly.
- Talleres Jrs. vs M. B. Ciudadela.
- Ferro vs Universitario.
- San Martín vs Stella Maris.
- Oeste Jrs. vs Comodoro FC.
Libre: Deportivo Portugués.
……………
Torneo Clausura “B”
Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
- Portugués 18 7 6 0 1 21 9 +12
Rada Tilly 16 7 5 1 1 17 8 +9
Ferro 13 7 4 1 2 18 9 +9
Nueva Generación 13 7 3 4 0 13 8 +5
Deportivo Roca 12 6 4 0 2 11 8 +3
Universitario 8 6 2 2 2 14 14 0
M.B. Ciudadela 7 6 2 1 3 6 7 -1
Stella Maris 7 6 2 1 3 11 13 -2
Talleres Juniors 7 6 2 1 3 7 10 -3
Comodoro FC 5 6 1 2 3 13 15 -2
Caleta Córdova 5 6 1 2 3 7 13 -6
San Martín 3 7 0 3 4 4 15 -11
Oeste Juniors 2 7 0 2 5 4 17 -13