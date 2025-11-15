Portugués es el nuevo líder del Ascenso

Le ganó a Roca y superó en la cima a Rada Tilly, que cayó ante Talleres.

Se disputó este sábado la 7ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Deportivo Portugués se transformó en el nuevo líder, tras la caída de Rada Tilly ante Talleres Juniors.

El “Lusitano” derrotó como local a Deportivo Roca por 3-1, en un atractivo partido donde la visita arrancó ganando con gol de Nicolás Fernández. El dueño de casa lo empató en el complemento a través de Tadeo Sotomayor, de penal, tras una jugada donde vieron la roja Juan Cruz Carrizo y el DT “albirrojo” Guido Gava.

Roca se quedó con nueve jugadores, cuando Matías Cuyul recibió la segunda amarilla y dejó todo a merced de Portugués, que terminó ganando con goles de Leandro Caileo y Enzo Cerdá.

Mientras tanto, Rada Tilly, que ya está ascendido luego de ganar el Apertura, se bajó de la punta tras perder 2-1 frente a Talleres Juniors y además resignó su invicto.

En otros resultados, Ferrocarril del Estado derrotó 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, Stella Maris venció 2-0 a Oeste Juniors, Universitario igualó 2-2 con San Martín y Nueva Generación empató 2-2 con Caleta Córdova.

Panorama de la 7ª fecha

SABADO 15

- Stella Maris 2 / Oeste Juniors 0.

- Universitario 2 / San Martín 2.

- Rada Tilly 1 / Talleres Juniors 2.

- Nueva Generación 2 / Caleta Córdova 2.

- Deportivo Portugués 3 / Deportivo Roca 1.

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Ferrocarril del Estado 2.

Libre: Comodoro FC.

Próxima fecha (8ª)

- Deportivo Roca vs Nueva Generación.

- Caleta Córdova vs Rada Tilly.

- Talleres Jrs. vs M. B. Ciudadela.

- Ferro vs Universitario.

- San Martín vs Stella Maris.

- Oeste Jrs. vs Comodoro FC.

Libre: Deportivo Portugués.

Torneo Clausura “B”

Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif

Portugués 18 7 6 0 1 21 9 +12

Rada Tilly 16 7 5 1 1 17 8 +9

Ferro 13 7 4 1 2 18 9 +9

Nueva Generación 13 7 3 4 0 13 8 +5

Deportivo Roca 12 6 4 0 2 11 8 +3

Universitario 8 6 2 2 2 14 14 0

M.B. Ciudadela 7 6 2 1 3 6 7 -1

Stella Maris 7 6 2 1 3 11 13 -2

Talleres Juniors 7 6 2 1 3 7 10 -3

Comodoro FC 5 6 1 2 3 13 15 -2

Caleta Córdova 5 6 1 2 3 7 13 -6

San Martín 3 7 0 3 4 4 15 -11

Oeste Juniors 2 7 0 2 5 4 17 -13