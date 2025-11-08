Rada Tilly ganó un duro partido y sigue mandando

Derrotó 3-2 a Ferro en Km 5 y se mantiene como único líder del Ascenso. Portugués goleó 4-1 a Caleta Córdova y continúa a un punto de la cima.

Se disputó este sábado la 6ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Rada Tilly mantuvo el liderazgo y el invicto tras derrotar 3-2 como visitante a Ferrocarril del Estado, que buscaba alcanzarlo.

Los goles del conjunto “aurinegro” fueron obra de Gonzalo Dachs, Joaquín Perón y Rodrigo Cardozo, mientras que Claudio Ojeda, de penal, y Nicolás Soto marcaron para el “Ferroviario”.

Por otra parte, el escolta Deportivo Portugués goleó 4-1 a Caleta Córdova y sigue a un punto del líder. En otros partidos sabatinos, Nueva Generación venció 3-1 a Talleres Juniors, Comodoro FC y Stella Maris empataron 4-4, Oeste Juniors y Universitario igualaron 2-2 y San Martín y Manantiales Behr de Ciudadela empataron 1-1.

…………………

Panorama de la 6ª fecha

SABADO 8

- Caleta Córdova 1 / Deportivo Portugués 4.

- Talleres Juniors 1 / Nueva Generación 3.

- San Martín 1 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- Oeste Juniors 2 / Universitario 2.

- Comodoro FC 4 / Stella Maris 4.

- Ferrocarril del Estado 2 / Rada Tilly 3.

Libre: Deportivo Roca.

Próxima fecha (7ª)

- Stella Maris vs Oeste Jrs.

- Universitario vs San Martín.

- M.B. Ciudadela vs Ferro.

- Rada Tilly vs Talleres Jrs.

- Nueva Generación vs Caleta Córdova.

- Deportivo Portugués vs Deportivo Roca.

Libre: Comodoro FC.