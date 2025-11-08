Rada Tilly ganó un duro partido y sigue mandando

Se disputó este sábado la 6ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde Rada Tilly mantuvo el liderazgo y el invicto tras derrotar 3-2 como visitante a Ferrocarril del Estado, que buscaba alcanzarlo.
Los goles del conjunto “aurinegro” fueron obra de Gonzalo Dachs, Joaquín Perón y Rodrigo Cardozo, mientras que Claudio Ojeda, de penal, y Nicolás Soto marcaron para el “Ferroviario”.
Por otra parte, el escolta Deportivo Portugués goleó 4-1 a Caleta Córdova y sigue a un punto del líder. En otros partidos sabatinos, Nueva Generación venció 3-1 a Talleres Juniors, Comodoro FC y Stella Maris empataron 4-4, Oeste Juniors y Universitario igualaron 2-2 y San Martín y Manantiales Behr de Ciudadela empataron 1-1.
…………………
Panorama de la 6ª fecha
SABADO 8
- Caleta Córdova 1 / Deportivo Portugués 4.
- Talleres Juniors 1 / Nueva Generación 3.
- San Martín 1 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.
- Oeste Juniors 2 / Universitario 2.
- Comodoro FC 4 / Stella Maris 4.
- Ferrocarril del Estado 2 / Rada Tilly 3.
Libre: Deportivo Roca.
Próxima fecha (7ª)
- Stella Maris vs Oeste Jrs.
- Universitario vs San Martín.
- M.B. Ciudadela vs Ferro.
- Rada Tilly vs Talleres Jrs.
- Nueva Generación vs Caleta Córdova.
- Deportivo Portugués vs Deportivo Roca.
Libre: Comodoro FC.