Se juega la séptima fecha del Ascenso

Este sábado, el líder Rada Tilly recibe a Talleres y el escolta Portugués es anfitrión de Roca.

Se disputa la séptima fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con la totalidad de los partidos programados para este sábado desde las 16:00.

El líder invicto Rada Tilly recibirá a Talleres Juniors, que quiere recuperar terreno desde el fondo, mientras que Deportivo Portugués, escolta a un punto, será anfitrión de Deportivo Roca, que lo sigue a dos unidades y está a tres de la cima.

Nueva Generación, también expectante en el tercer lugar, recibirá a Caleta Córdova en cancha de San Martín, mientras que los otros encuentros serán los siguientes: Manantiales Behr de Ciudadela-Ferrocarril del Estado, Stella Maris-Oeste Juniors y Universitario-San Martín.

…………………………….

Programa de la 7ª fecha

SABADO 15 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Stella Maris vs Oeste Juniors.

Arbitro: Blas Subelza.

Cancha: Stella Maris.

SABADO 15 (16:00 – Primera – 13:30 Reserva)

- Universitario vs San Martín.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Cancha: Castelli.

- Rada Tilly vs Talleres Juniors.

Arbitro: Edgardo Araoz.

Cancha: Rada Tilly.

- Nueva Generación vs Caleta Córdova.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: San Martín.

- Deportivo Portugués vs Deportivo Roca.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Deportivo Portugués.

SABADO 15 (16:00 Primera - 14:00 Reserva)

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: M.B. Ciudadela.