Se juega la séptima fecha del Ascenso

Se disputa la séptima fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con la totalidad de los partidos programados para este sábado desde las 16:00.
El líder invicto Rada Tilly recibirá a Talleres Juniors, que quiere recuperar terreno desde el fondo, mientras que Deportivo Portugués, escolta a un punto, será anfitrión de Deportivo Roca, que lo sigue a dos unidades y está a tres de la cima.
Nueva Generación, también expectante en el tercer lugar, recibirá a Caleta Córdova en cancha de San Martín, mientras que los otros encuentros serán los siguientes: Manantiales Behr de Ciudadela-Ferrocarril del Estado, Stella Maris-Oeste Juniors y Universitario-San Martín.
Programa de la 7ª fecha
SABADO 15 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)
- Stella Maris vs Oeste Juniors.
Arbitro: Blas Subelza.
Cancha: Stella Maris.
SABADO 15 (16:00 – Primera – 13:30 Reserva)
- Universitario vs San Martín.
Arbitro: Cristian Ontivero.
Cancha: Castelli.
- Rada Tilly vs Talleres Juniors.
Arbitro: Edgardo Araoz.
Cancha: Rada Tilly.
- Nueva Generación vs Caleta Córdova.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Cancha: San Martín.
- Deportivo Portugués vs Deportivo Roca.
Arbitro: Lucas Bres.
Cancha: Deportivo Portugués.
SABADO 15 (16:00 Primera - 14:00 Reserva)
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: M.B. Ciudadela.