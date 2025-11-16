River empató y complicó su clasificación a la Libertadores

El “Millonario” igualó en Liniers sin goles con Vélez por la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

River Plate empató sin goles de visitante frente a Vélez por la 16ª y última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Con ese resultado, los de Marcelo Gallardo complicaron su clasificación -por la tabla general- para la Copa Libertadores y ahora no les queda otra que ganar el campeonato para sí meterse en el torneo más importante que tiene el continente.

En caso de no ganar el certamen, deberá asegurarse terminar en el cuarto lugar de la tabla anual 2025 (solo podría superarlo Racing si le gana a Newell’s por una diferencia de seis goles) y esperar que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors se consagren en el Clausura para que liberen un cupo en la Libertadores.

Apenas comenzado el partido, antes de los dos minutos, Juan Fernando Quintero le metió un pase preciso a Sebastián Driussi, quien punteó la pelota por encima de Tomás Marchiori y se fue apenas desviada por encima del arco; luego, Giuliano Galoppo probó con un remate desde fuera del área que encontró bien parado al arquero rival.

River siguió yendo y generó otra situación clara, luego de una recuperación de Milton Casco y un pase sobre la izquierda para Maximiliano Salas: el delantero remató cruzado, pero desviado. En tanto, el local respondió con un cabezazo de Jano Gordon y un zurdazo a colocar de Maher Carrizo, que forzó una estupenda atajada de Franco Armani. En la última, Driussi no pudo definir con comodidad un pase cruzado de Salas.

En los primeros instantes del segundo tiempo, Salas mandó un buen centro desde la izquierda y Casco, solo dentro del área, no pudo darle dirección a un cabezazo muy claro que pudo haber sido la apertura del marcador. A la salida de un tiro de esquina y luego de varios rebotes, Thiago Silvero se encontró con la pelota, pero su remate se fue por encima del travesaño.

En el tramo final, River siguió intentando y buscando; Thiago Acosta tuvo la suya con un derechazo desde lejos. Con este empate, River finalizó su participación en la fase de grupos con 22 unidades y ahora esperará por su rival en los octavos de final del Clausura.