Derrotó 1-0 a Morón y por tener ventaja deportiva, avanzó a la próxima instancia, en donde lo espera Estudiantes de Río Cuarto. En el final hubo una batalla campal generada por los jugadores del “Gallito”.

Deportivo Madryn llegó a la definición del Reducido en un final bochornoso

En un final donde se generó una verdadera batalla campal,el Deportivo Madryn le ganó de local 1-0 a Deportivo Morón, y por tener ventaja deportiva, avanzó a la final del torneo Reducido de la Primera Nacional.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje de Pablo Echavarría, quien expulsó, en la visita, al defensor Joaquín “Garrafa” Livera, por un descalificador codazo sobre Nazareno Solís.

Santiago Postel, a los 13 minutos de la etapa inicial, marcó de cabeza el único gol del partido, tras un centro de Solís.

Cabe destacar que en el partido de ida jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, había sido victoria del “Gallito” por 1-0 con gol de Franco Vásquez, pero Madryn avanzó a la final, porque tiene ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla general.

En el final del partido, los jugadores de Morón -muy calientes- increparon contra la terna arbitral, y luego allí se generó una verdadera batalla campal.

Los jugadores del “Gallito”, totalmente sacados, se las agarraron con la policía, luego con los jugadores de Madryn, en un estadio que se convirtió en una caldera. Para colmo, la policía le arrojó gas pimienta a los descontrolados futbolistas del cuadro de Morón, y la tarde se tornó aún más tensa.

Luego de varios minutos de espera, los incidentes llegaron a su fin. Pero el recuerdo del escándalo en el “Abel Sastre” va a quedar para siempre.

De esa manera, el elenco chubutense avanzó a la final del Reducido, instancia en donde lo espera Estudiantes de Río Cuarto, que en el otro cruce, dejó en el camino a su homónimo de Caseros, Buenos Aires.

El primer partido se jugará el 23 en Río Cuarto y una semana después, la revancha será en Puerto Madryn, esperando que no se vuelvan a repetir los lamentables hechos de violencia de este domingo.