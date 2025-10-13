"¡Basta de joder con mi nombre!": se enojó la candidata

Karen Reichardt estalló en sus redes sociales contra las críticas por el uso de su apellido materno. En un encendido posteo, la dirigente libertaria reivindicó su linaje y lanzó una chicana al feminismo.

"¡Basta de JODER con mi nombre!", arrancó Reichardt en su cuenta de X. A continuación, explicó por qué eligió usar el apellido de su madre: "REICHARDT es el Apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia".

El exabrupto de la exvedette y actual candidata libertaria, tuvo como destinatarios a Victoria Tolosa Paz, la periodista Julia Mengolini y "ya que estoy" también a Jorge Taiana.

A continuación, en el mismo posteo dio su versión sobre el motivo que la llevó a no usar el apellido paterno. En una explicación que sonó algo forzada dijo ser "100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre", cuyo apellido es Vázquez.

Aprovechando la controversia, convirtió su descargo en un mensaje de campaña y apuntó contra el feminismo, un sector con el que el oficialismo mantiene una fuerte disputa ideológica. "¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia", cuestionó.

La publicación, que cierra con los hashtags "#SoyReichardtYVazquez" y "#LLA", se enmarca en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la candidata busca consolidar su identidad frente a las críticas de la oposición y algunos medios.