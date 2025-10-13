La Cámara Electoral rechazó el pedido de reimprimir las boletas

Duro revés para el gobierno de Milei: en la provincia de Buenos Aires LLA llevará el rostro de Espert.

La Cámara Nacional Electoral rechazó este lunes el pedido de la Alianza La Libertad Avanza (LLA) para que se reimprimieran todas las boletas de la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli como primer candidato a diputado.

Con esta decisión, se confirma que en el cuarto oscuro, el 26 de octubre, aparecerá José Luis Espert (con su nombre y su cara) como cabeza de lista de la Alianza LLA.

Lo contrario hubiera implicado reimprimir 15 millones de boletas a menos de dos semanas de las elecciones y con un costo que, según el Ministerio del Interior, hubiera sido de 12.169 millones de pesos.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, confirmó esta mañana que todas las boletas están ya impresas. “Están todas en los bolsines, listas para ser repartidas”, afirmó, en diálogo con Futurock.

Espert aparecerá como cabeza de lista pese a que renunció a su candidatura cuando se conocieron aportes de campaña no declarados de 2019 que había recibido de Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, y los detalles de un pago de 200.000 dólares que recibió de ese empresario.

El Gobierno respaldó a su candidato mientras el escándalo crecía, hasta que le resultó insostenible. Decidió entonces reemplazarlo por Santilli, que estaba tercero en la lista. En primera instancia, la justicia electoral rechazó el plan del oficialismo y dijo que el primer lugar le correspondía a Karina Vázquez (Karen Reichardt), pero la Cámara Electoral revirtió aquel fallo.

Hoy, en cambio, los camaristas fallaron en contra de las aspiraciones del Gobierno. Tal como había resuelto la Junta Electoral y como había dictaminado el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, rechazaron el pedido del oficialismo para que se reimprimieran las boletas.

El fiscal había advertido que ya no había tiempo para volver a imprimir, controlar, ordenar y distribuir todas las boletas entre las 40.000 mesas de la provincia de Buenos Aires.

El plan original era, para llegar a tiempo, que mañana se empezaran a repartir las boletas en distritos lejanos a la capital bonaerense.

La semana pasada, la Junta Electoral recibió en una audiencia a las distintas agrupaciones políticas que competirán el 26 de octubre y todas, menos la Alianza LLA, coincidieron en que el planteo del partido del Gobierno debía ser rechazado.

La Junta Electoral está integrada por el juez federal con competencia electoral de La Plata, Ramos Padilla; la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo. Cuando ellos resolvieron rechazar la solicitud de LLA, dijeron que era “material, temporal y jurídicamente inviable”. Además, advirtieron que implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”. Hoy la Cámara ratificó esa decisión.