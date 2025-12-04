El personal de casas particulares recibirá en diciembre un bono extra no remunerativo que se suma al aumento salarial del mes y al pago del aguinaldo.

Bono para trabajadoras de casas particulares: cuánto se cobra y quiénes lo reciben en diciembre

La medida fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que también aprobó una actualización salarial del 2,7% distribuida en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Además, el organismo fijó un bono mensual por tres meses —diciembre, enero y febrero— con montos diferenciados según la carga horaria semanal.

¿De cuánto es el bono?

Más de 1.3 millones de trabajadoras y trabajadores del sector recibirán:

• Más de 16 horas semanales: $14.000

• Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

• Menos de 12 horas semanales: $6.000

Este monto se abona junto con el aguinaldo y no es remunerativo.

Cómo impacta en el salario de diciembre

El aumento del 1,3% se aplica sobre los mínimos establecidos por la CNTCP. En el caso del personal de tareas generales —la categoría más numerosa— los valores por hora quedan así:

• Con retiro: $3.135,96

• Sin retiro: $3.383,53

Sin embargo, en la práctica los salarios suelen ser más altos: según datos del sector, los pagos reales pueden duplicar esos montos y ubicarse entre $6.000 y $8.000 por hora, dependiendo de la región.

Antigüedad, zona desfavorable y categorías

Las trabajadoras acumulan un 1% adicional por año de antigüedad. También existe un 30% extra para quienes viven en zonas desfavorables, como toda la Patagonia, La Pampa y el Partido de Patagones.

Las cinco categorías principales mantienen sus escalas propias, que para diciembre quedan así:

• Con retiro: $471.961,06 mensuales / $3.783,32 la hora

• Sin retiro: $525.691,97 mensuales / $4.143,71 la hora

Tareas específicas (cocina, cuidados especializados)

• Con retiro: $438.483,53 mensuales / $3.582,80 la hora

• Sin retiro: $487.121,05 mensuales / $3.926,79 la hora

Caseros*

• $427.807,54 mensuales / $3.383,53 la hora

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $427.807,54 mensuales / $3.383,53 la hora

• Sin retiro: $476.759,57 mensuales / $3.783,32 la hora

Tareas generales (limpieza y mantenimiento)

• Con retiro: $384.722,14 mensuales / $3.135,96 la hora

• Sin retiro: $427.807,54 mensuales / $3.383,53 la hora

Aguinaldo: cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde a todas las categorías del sector. Se calcula como la mitad del mejor salario del semestre.

Si la trabajadora no llegó a cumplir seis meses de actividad, el pago se liquida de forma proporcional.