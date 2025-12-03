El Gobierno fijó por decreto el nuevo Salario Mínimo

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que fracasara el acuerdo entre gremios y empresarios en el Consejo del Salario.

La suba, que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026, será aplicada por decreto y representa incrementos muy inferiores a los reclamados por los sindicatos.

Según la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial, el salario mínimo pasó a ser de 328.400 pesos en noviembre, apenas 6.200 pesos más que el monto congelado desde agosto. El Gobierno dispuso además subas mensuales consecutivas, aunque todas de bajo impacto en términos reales.

El primer trimestre del esquema quedará así:

• Diciembre 2025: 334.800 pesos

• Enero 2026: 341.000 pesos

• Febrero 2026: 346.800 pesos

A partir de marzo, la progresión continúa con aumentos cada vez menores:

• Marzo: 352.400 pesos

• Abril: 357.800 pesos

• Mayo: 363.000 pesos

• Junio: 367.800 pesos

• Julio: 372.400 pesos

• Agosto: 376.600 pesos

En total, entre agosto 2025 y agosto 2026, el incremento acumulado será de solo 16,88%.

Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora arranca en 1.642 pesos en noviembre y llegará a 1.883 pesos en agosto del año próximo.

El decreto también actualiza la prestación por desempleo: a partir de ahora equivaldrá al 75% del salario neto más alto de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo del 50% y un máximo del 100% del SMVM vigente.

Un salario mínimo que sigue entre los más bajos de la región

Distintos informes reflejan el deterioro del ingreso básico en Argentina. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) ubicó al país en el último lugar del ranking regional: el salario mínimo equivalía en noviembre a 225 dólares, por debajo de Bolivia, Paraguay y muy lejos de Costa Rica.

El análisis del Celag sostiene que el SMVM se encuentra por debajo del nivel que tenía a fines de 2001, antes de la crisis que estalló tras la caída de la convertibilidad. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el salario mínimo perdió 34% de su poder adquisitivo, mientras que las paritarias del sector registrado no lograron acompañar la inflación.

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma la tendencia: en diciembre de 2023 el SMVM cayó 15% en términos reales y en enero de 2024 retrocedió otro 17%. Desde entonces, incluso con aumentos nominales, no logró recuperar terreno.

El deterioro no es solo estadístico: según el Celag, dos tercios de la población argentina perciben ingresos por debajo de la media, y el 77% de los hogares no alcanza los 800.000 pesos per cápita.

Con este nuevo decreto, el Gobierno formaliza una pauta salarial que estira el congelamiento en términos reales, mientras el poder adquisitivo del salario mínimo continúa en su nivel más bajo de los últimos 24 años.