Busciglio: "si no pasa nada extraño, sigo en Newbery"

Luego de la derrota frente a Liniers de Bahía Blanca en Carmen de Patagones, que le impidió a Jorge Newbery ascender al Torneo Federal A, las aguas se calmaron y el entrenador Sergio Busciglio habló con el presidente del "Lobo", Pablo Barrientos, quien le manifestó su intención de que se siga con el proyecto deportivo.

La dirigencia le brindó su apoyo para que continúe al frente del plantel, pero luego del trabajo en el Regional Amateur le llegó al técnico una propuesta del exterior y Busciglio lo dejó en claro.

Un club del fútbol chileno tiene interés en que el DT de Newbery cruce la cordillera, pero el entrenador manifestó su intención de seguir en Comodoro Rivadavia aunque resten detalles.

"Me reuní en el club, y estoy más tranquilo después de lo que pasó el domingo. Fue un día complicado al llegar a Comodoro, y todo se fue dando. Me llamó 'Pitu' Barrientos y me dijo la intención de continuar en Newbery, me manifestó su respeto hacia mí y mi trabajo. Lo valoré mucho a eso y lo charlé con mi familia y estamos cómodos en Comodoro", le comentó el entrenador a El Patagónico.

Busciglio recibió muchos mensajes en estos días, muchos brindando su apoyo por la campaña en el Regional Amateur y hubo una llamada del fútbol chileno para que siga allá su carrera como DT, pero el técnico sabe que en Newbery hay un proyecto deportivo y se va por buen camino.

"Si no pasa nada extraño, voy a seguir al frente de Newbery, pero lo de afuera es distinto, es en dólares y la verdad me gusta el club donde estoy, lo hablé con mi mujer y mi hijo, y estamos felices de estar acá. Tuve un acierto muy grande al venir acá", admitió.

El martes, Newbery entrenó por la tarde pensando en el juego de este miércoles frente a USMA en Km5, por el torneo local, y Busciglio habló con todo el plantel. "Me hice presente en el vestuario, hablé con los jugadores, les dije las cosas de frente y cada uno sabe lo que hizo en este proceso", destacó.