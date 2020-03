Caballero vuelve a prisión y sigue la investigación por tentativa de femicidio

El fiscal jefe de Rawson Fernando Rivarola asistió a la audiencia, la cual no fue requerida por la fiscalía. “es una audiencia que fijó el juez Gustavo Castro de oficio en virtud de una presentación de la asesoría de familia de la jurisdicción de Trelew” representada por la Dra Ivana Baskovc y el Dr Pablo Rey. La asesoría de familia tomó nota de la existencia de un informe social en relación al domicilio donde se había dispuesto el arresto domiciliario de Caballero, dando cuenta del riesgo que existía por la presencia de menores de edad en ese domicilio. Por lo que el juez Castro tomó la decisión de revocar la medida y generar una nueva audiencia. Desde la fiscalía ya se estaba trabajando en orden a lograr la revocación de la medida de prisión preventiva morigerada, la cual ponía en riesgo el éxito de la investigación y del caso.

El fiscal jefe Fernando Rivarola mencionó “siempre entendimos que esa resolución del juez no fue compartida por la fiscalía, no habíamos interpuesto el recurso por algunas apreciaciones del señor juez respecto del cumulo probatorio y se continuo trabajando en pos de poder revertirla” En tal sentido dio cuenta de la entrevista que en conjunto con el Sr. Defensor se mantuvo con la víctima de la tentativa de femicidio, en la que la mujer descartó cualquier hipótesis de intento de suicidio o cualquier vinculación con el origen del incendio . Además existían elementos que daban cuenta que Caballero entorpecía la investigación, por conductas que no se pueden hacer públicas dijo el fiscal jefe. Ahora desde la fiscalía se espera un informe pericial que puede ser contundente, esta situación generada de oficio (por la intervención de la Asesoría de familia) permitió a la fiscalía poder adelantar su postura y el juez Castro estuvo de acuerdo en que es necesario revocar la medida.

Rivarola pidió un término de veinte días para hacer una presentación completa. Ahora Caballero cumplirá prisión preventiva efectiva por veinte días, para después solicitar una nueva audiencia para discutir como continua el trámite procesal con todos los elementos probatorios.

El defensor Omar López asistió al imputado Maximiliano Caballero, y por la asesoría de familia de la ciudad de Trelew asistieron la Dra. Ivana Baskovc y Pablo Rey.

EL INTENTO DE FEMICIDIO PLANIFICADO POR CABALLERO Y SUS CONSECUENCIAS FATALES

El incendio se produjo el 21 de noviembre del año pasado en un departamento del edificio Almirante Brown de Rawson. Inmediatamente fue detenido Caballero, quien mantenía relación sentimental con Silvia Beatriz Villarroel a la que el día anterior al incendio, había golpeado.

Las llamas y el humo afectaron varios departamentos del complejo localizado en la intersección de las avenidas San Martín y 25 de Mayo, en pleno centro comercial de Rawson. Numerosos vecinos debieron ser evacuados por la Policía y Bomberos. Infulecki, ajena a las diferencias entre la pareja, estuvo varias semanas hospitalizada en grave estado debido a la inhalación de monóxido de carbono, hasta que finalmente falleció.

La imputación provisoria en contra de Caballero es la siguiente: “femicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por haber sido perpetrado contra una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja, con alevosía, por un medio idóneo para crear un peligro común, mediando violencia de género todo ello en concurso ideal”. Además “incendio seguido de muerte” en función de lo ocurrido con la vecina fallecida. Todas las imputaciones prevén penas muy graves que van de los 8 a los 25 años de prisión.