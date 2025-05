Calafate se consagró campeón del torneo Apertura de hóckey

El equipo de Primera Damas de Calafate RC se consagró este domingo campeón del torneo Apertura de hóckey pista al derrotar en la final a Chenque RC por 4-3.

De esa manera, el ’Cala’ conquistó el título del certamen ’60 Aniversario de Calafate RC’, que organizó la Asociación Austral.

Cabe destacar que las finales se desarrollaron en cancha de Náutico Rada Tilly, como así también los partidos por los terceros puestos.

Mientras tanto, Calafate RC también se consagró en la categoría Sub 19, Chenque RC lo hizo en Sub 16, mientras que Náutico Rada Tilly lo hizo en Sub 14.

Luego de la realización de los partidos, se realizó en el gimnasio de Náutico la respectiva entrega de premios.

...................

Panorama

SUB 14

3º puesto

- Santa Lucía 1 / Calafate RC 0.

Final

- Chenque RC 0 / Náutico Rada Tilly 4.

SUB 16

3º puesto

- Calafate RC 1 / Deportivo Portugués 3.

Final

- Chenque RC 1 (2) / Náutico Rada Tilly 0 (2).

SUB 19

3º puesto

- Náutico Rada Tilly 4 / Chenque RC 1.

Final

- Deportivo Portugués 0 / Calafate RC 1.

PRIMERA

3º puesto

- Deportivo Portugués 1 (2) / Náutico Rada Tilly 4 (2).

Final

- Calafate RC 4 / Chenque RC 3.

................

Posiciones finales

SUB14

1º Náutico Rada Tilly

2º Chenque RC

3º Santa Lucía

4º Calafate RC

5º Deportivo Portugués

6º Comodoro RC.

SUB16

1º Chenque RC

2º Náutico Rada Tilly

3º Deportivo Portugués

4º Calafate RC

5º Santa Lucía

6º Náutico Negro

SUB19

1º Calafate RC

2º Deportivo Portugués Verde

3º Náutico Rada Tilly

4º Chenque RC

5º Comodoro RC

6º Náutico Negro

7º Deportivo Portugués Rojo

PRIMERA

1º Calafate RC

2º Chenque RC

3º Náutico Rada Tilly

4º Deportivo Portugués

5º Comodoro RC

6º Santa Lucía