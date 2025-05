Pía Zalazar hizo podio en el Nacional U-20 de atletismo

La atleta comodorense Pía Zalazar representó a la APyC (Asociación de Pista y Campo) a principios de mayo en el Nacional de Clubes U-20 de atletismo, disputado en la Estadio Municipal “Jorge Newbery” de Rosario, Santa Fe, con grandes resultados, además de destacar en su divisional en diversas distancias en el último Provincial llevado a cabo en la pista de solado sintético de Kilómetro 4.

Se especializa en medio fondo y este año arrancó compitiendo en carreras de calle hasta el inicio de la temporada de pista, donde uno de sus objetivos era el Nacional de Clubes U-20.

“Competí en la Copa Nacional de Clubes U-20. Corrí 800 y 400 metros. En 400 quedé tercera a 26 milésimas de la final y en el 800 metros corrí en la final, y quedé tercera, logrando el podio nacional”, comentó Pía Zalazar sobre el evento en Rosario.

“A pesar de no ser la más grande de la categoría, me gustó mucho competir en ese nivel. Quedé en podio nacional en los 800 y estuve cerca de la final en los 400. Estuve a un segundo de mi mejor marca en los 800 e igualé mi mejor marca en los 400”, sostuvo Zalazar, quien se entrena hace dos años en el Departamento Metodológico, con el seguimiento de los profesores Juan Manquecheo y Carlos Grünewald.

“Hace dos años estoy, con Juan Manquecheo. Desde que empecé progresé muchísimo, y más que nada me gusta mucho el seguimiento que hacen. Siempre les agradezco, desde que empecé ahí bajé marcas, me empezó a ir super bien, así que super agradecida”, destacó Pía, quien luego este último fin de semana se impuso en las tres pruebas que disputó.

“Este fin de semana competí en el Provincial de atletismo y gané en las 3 pruebas que hice; 1500, 800 y la posta sueca”, describió.

“A pesar del viento tuve buenos resultados. Sobre todo en la posta, corrí 400 metros, cerré la posta (4º relevo). Mi compañero me entregó e iba tercero pero a los 150 metros me posicioné segunda y ya en los últimos 120 metros estaba primera. Fue la prueba más dura del día ya que me exigí desde el inicio de la carrera para poder alcanzar a las demás competidoras”, explicó.