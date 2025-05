Una madre denuncia la violación de su hija de 5 años

La causa judicial avanza lentamente y sólo hay un imputado. “Mi hija no recibió ayuda del Estado; tuvimos que pagar todo nosotros”, afirmó este martes Begoña Infante.

En un conmovedor testimonio por Radiovisión, la mujer denunció que su hija, de solo cinco años, fue violada por al menos ocho personas mientras estaba al cuidado de su niñera, C.R.P, en Comodoro Rivadavia. El hecho habría ocurrido en julio y agosto de 2024, cuando la niña era dejada diariamente en la casa de la niñera por razones laborales.

“Mi hija fue abusada por los tres hijos de la niñera y cinco amigos más. Tenía cinco años. Me lo contó ella. Me dijo: ‘mamá, los nenes me lastimaron’”, relató Infante entre lágrimas.

Según el testimonio, la menor fue víctima de dos episodios de abuso: en el primero, uno de los agresores intentó violarla y fue interrumpido por la hija de la niñera; en el segundo, la niña quedó completamente sola con los atacantes. “La ataron a una cama y uno por uno la violaron. La amenazaron de muerte para que no hablara”, denunció la madre.

LOS SINTOMAS EN SU CONDUCTA

La niña presentó síntomas conductuales que encendieron la alarma: rechazo al jardín, episodios de llanto, dispersión, agresividad, y dibujos con alto contenido sexual.

“La psicóloga nos dijo que mi hija estaba sexualizada. Ella no podía expresarse porque no tuvo asistencia psicológica en todo un año”, indicó Infante.

Pese a la gravedad del relato, la causa judicial apenas avanza. Solo uno de los presuntos agresores, L.G, fue imputado y bajo la carátula de “abuso simple”. Según la mujer, “no se hizo pericia médica oficial, no hubo intervención de la fiscalía ni contención del Estado. Nosotros tuvimos que pagar todo: el psicólogo, el informe médico y el abogado”.

Dedicó un especial agradecimiento al pediatra Matías Arredondo, quien –señaló la mujer- constató signos físicos de violación.

Además, Infante denunció que su hija volvió a ser amenazada por los mismos agresores cuando asistía a la colonia municipal en enero de este año.

“SIGUEN SU VIDA COMO SI NADA”

“No me siento segura. Ellos siguen su vida como si nada, mientras mi hija llora, tiene miedo y no puede concentrarse en la escuela”, sostuvo.

La madre responsabiliza directamente a los tres hermanos G. —L.G (21), L.G (18) y L.G (15)— y a cinco jóvenes más aún no identificados. También acusa a la niñera, C.R.P, por omisión y encubrimiento. “Ella sabía lo que pasaba. Mi hija quedó sola en su casa, en un entorno donde fue violada. Para mí es tan culpable como los agresores”, resaltó.

Begoña explicó que durante los meses en los que su hija asistía a la casa de la niñera, ella trabajaba como cajera en un supermercado. “No tenía otra opción, necesitaba trabajar y confiaba en ella porque era mi compañera de trabajo”, dijo. También relató que tras la denuncia, fue desvinculada de su empleo sin causa. “Perdí mi trabajo, no tengo ingresos y sigo peleando sola por justicia”, afirmó.

“No interrogaron a nadie. No investigaron. La carátula sigue siendo abuso simple, cuando el informe médico y el relato de mi hija confirman que fue violación. Es como si no les importara porque es una nena pobre”, expresó con indignación.

La madre también relató el impacto emocional que vive su hija desde entonces. “Llora, no se concentra, tiene miedo constante. Los primeros días no quería quedarse en la escuela. En la colonia la amenazaron otra vez. Ya no siento que pueda protegerla si la justicia no actúa”, afirmó en Radiovisión.

A pesar del dolor, aseguró que está enfocada en mantenerse fuerte: “No me puedo quebrar porque soy mamá. Tengo que seguir por ella”.

Infante agradeció especialmente el apoyo de su hermano, quien le consiguió el abogado particular Gustavo Benvenuto y destacó la labor de la psicóloga Jimena Miranda, quien acompaña a su hija desde que pudieron costear una atención adecuada.

“Todo lo tuvimos que hacer nosotros. El Estado no hizo nada. Ni contención, ni protección, ni justicia”, reclamó.

Antes de cerrar la entrevista en el estudio de Radiovisión, le preguntaron qué le diría a su excompañera de trabajo, la niñera. Su respuesta fue firme: “Que se haga cargo. Porque esto pasó en su casa. Ella lo permitió. Y si no lo permitió, lo encubrió”.

Finalmente, pidió justicia en nombre de su hija: “No quiero venganza. Quiero justicia. Que no se olviden que esto le pasó a una nena de cinco años. Que no vuelva a pasar. Que no lo tapen más”.