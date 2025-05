Cambios en Ganancias: cómo funcionará y desde cuándo

Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó en Casa Rosada un nuevo sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias, que apunta a facilitar los trámites y reducir las obligaciones para quienes ya operan dentro del circuito formal de la economía.

La iniciativa propone una transformación en la forma en que se determina y liquida el tributo. El nuevo modelo deja de exigir datos sobre el patrimonio y los consumos personales de los contribuyentes y se enfoca exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles. “No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial.

A partir de junio, las personas alcanzadas podrán elegir esta modalidad, que regirá para el período fiscal 2025, el cual comienza en esa misma fecha y finaliza a mediados del año siguiente. Según explicaron desde el organismo, en el vencimiento previsto para mayo de 2026, cada usuario podrá ingresar a su perfil en el sitio web de ARCA, verificar el monto que el sistema haya calculado, y decidir si lo acepta, lo abona o lo modifica, según los datos que tenga disponibles.

Este nuevo esquema automatizado busca aliviar la carga administrativa. En contraste, el régimen actual obliga a declarar todos los ingresos anuales, los gastos deducibles, los consumos personales y los detalles del patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio fiscal.

Esta estructura equipara a pequeños contribuyentes con grandes empresas, al exigirles una declaración jurada extensa y compleja.

Con la nueva propuesta, ARCA calculará de forma automática el monto a tributar, utilizando exclusivamente las facturas emitidas y los gastos deducibles registrados en el sistema.

“Este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. Cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada”, sostuvo Pazo al detallar el espíritu de la medida.

CAMBIO ESTRUCTURAL

La eliminación de esa obligación representa un cambio estructural. Los contribuyentes ya no deberán informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre ni precisar los fondos utilizados durante el año para afrontar gastos.

Además, si están adheridos al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP) y no superan el mínimo no imponible, tampoco deberán declarar sus activos.

Desde el punto de vista del contribuyente, esta modificación reduce significativamente la cantidad de documentación a reunir y simplifica el proceso de autoliquidación del tributo. No obstante, aunque ARCA no exija la justificación patrimonial, las personas físicas deberían conservarla de manera interna para prever posibles riesgos fiscales vinculados a gastos o activos no declarados.

DÓNDE IMPACTA

La medida también impacta en el esquema de control fiscal, ya que ARCA perderá una herramienta clave para detectar evasión e inconsistencias. La agencia dejará de contar con detalles precisos sobre consumos personales y patrimonios, dos variables históricamente utilizadas para detectar posibles maniobras de ocultamiento.

En este contexto, el Gobierno nacional considera que el nuevo enfoque forma parte de una política más amplia para facilitar la formalización económica.

Según expresó Pazo, la intención es “generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal”, lo cual consideran clave para ampliar el acceso al crédito a largo plazo y fomentar un crecimiento económico sustentado.

En resumen, este cambio en el régimen de Ganancias apunta a desburocratizar los procesos impositivos y agilizar las declaraciones. Aunque especialistas advierten sobre la pérdida de herramientas de control, el Ejecutivo apuesta a que una mayor simplificación tributaria impulse la incorporación de nuevos contribuyentes y promueva el desarrollo económico desde una base más amplia y transparente.