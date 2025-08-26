Candidaturas al Consejo de la Magistratura serán oficializadas este miércoles

El Tribunal Electoral Provincial se reunirá mañana para validar las seis listas presentadas y dar inicio a la campaña electoral de cara a los comicios del 26 de octubre.

El Tribunal Electoral Provincial de Chubut llevará a cabo este miércoles, a las 11 de la mañana, la audiencia clave para oficializar las candidaturas de los consejeros del Consejo de la Magistratura. El encuentro, que contará con la presencia del secretario electoral Alejandro Tullio, definirá las listas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Se presentaron un total de seis listas de candidatos para renovar los cargos de consejeros varones en las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel. Las agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Consejo son: Unidos Podemos, Despierta Chubut, La Libertad Avanza, La Fuerza del Trabajo Chubutense, el Partido Independiente del Chubut (PICH) y el GEN.

Una vez que se oficialicen las candidaturas, dará inicio formal la campaña electoral. La elección de los nuevos consejeros populares se realizará en simultáneo con los comicios para diputados nacionales y el referéndum por la enmienda constitucional. Los votantes utilizarán la boleta única de sufragio.

La audiencia de mañana es un paso crucial para asegurar que los postulantes cumplan con todos los requisitos legales y su documentación esté en regla. La reunión contará con la participación de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, el procurador general Jorge Miquelarena y otros miembros del Tribunal Electoral Provincial.