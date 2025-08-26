Rescate en alta mar: Aeroevacúan a tripulante del pesquero "Aresit"

Un joven de 19 años fue trasladado de urgencia a Trelew tras sufrir un grave cuadro de dolor abdominal a más de 290 kilómetros de la costa de Rawson.

La Prefectura Naval Argentina realizó un impresionante operativo de rescate en el mar, aeroevacuando a un tripulante del pesquero "Aresit" que necesitaba atención médica urgente. La misión se activó tras una comunicación del capitán de la embarcación, que se encontraba a unos 290 kilómetros de Rawson, en plena zona de pesca.

El tripulante, de tan solo 19 años, padecía un severo cuadro de dolor epigástrico, mareos y vómitos. El equipo médico de la Prefectura, al evaluar la situación, determinó que el joven debía ser trasladado de inmediato a un centro de salud.

Para el rescate, despegaron un helicóptero con personal especializado y un avión de apoyo. Una vez sobre el pesquero, el personal de Prefectura descendió una canasta sanitaria para izar al joven y trasladarlo al aeropuerto de Trelew.

Una ambulancia esperaba en tierra para llevar al tripulante al hospital local, donde fue internado para recibir la atención médica necesaria.