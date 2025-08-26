Ráfagas de hasta 59 km/h y ascenso de temperatura

Comodoro Rivadavia se prepara para una jornada ventosa este martes. El pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h y una temperatura máxima que se ubicará en los 17 °C.

La mañana comienza con un tiempo fresco, con una temperatura de 10 °C y vientos del sector oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Se espera que el cielo esté algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la tarde, los vientos cambiarán su dirección predominante al noroeste y se intensificarán, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La temperatura ascenderá hasta los 17 °C, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto.

Hacia la noche, el viento mantendrá la misma dirección e intensidad, con ráfagas de hasta 59 km/h. La temperatura descenderá a los 13 °C. Se descartan las probabilidades de lluvias para toda la jornada.