Miércoles algo ventoso y con cielo parcialmente nublado

Comodoro Rivadavia se prepara para una jornada de miércoles caracterizada por la presencia de vientos y un cielo que se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

Según el pronóstico, la ciudad tendrá una mañana fresca con una temperatura mínima de 2°C, que irá en ascenso hasta alcanzar los 13°C durante la tarde.

Por la noche, la temperatura descenderá a 9°C. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria.

El protagonista del día será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La dirección predominante será del Noroeste (NO).

Se espera que la velocidad del viento oscile entre 32 y 41 km/h durante la mañana y la tarde, y baje ligeramente a un rango de 23 a 31 km/h por la noche.