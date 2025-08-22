Un viernes con sol y viento persistente

Durante la mañana, el sol se asomará de forma intermitente con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en 2°C, mientras que el viento soplará desde el sudoeste con velocidades de 32 a 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por la tarde, la nubosidad disminuirá, dejando un cielo algo nublado y permitiendo que la temperatura ascienda hasta los 9°C. Sin embargo, el viento mantendrá su intensidad, con ráfagas que se mantendrán en el mismo rango que en la mañana.
Al llegar la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 6°C. El viento rotará hacia el oeste, disminuyendo su velocidad a un rango de 13 a 22 km/h, pero las ráfagas aún podrán llegar a los 50 km/h.