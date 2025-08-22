Un viernes con sol y viento persistente

La ciudad se prepara para un viernes con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, acompañado de un viento que será el protagonista del día.

Durante la mañana, el sol se asomará de forma intermitente con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en 2°C, mientras que el viento soplará desde el sudoeste con velocidades de 32 a 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, la nubosidad disminuirá, dejando un cielo algo nublado y permitiendo que la temperatura ascienda hasta los 9°C. Sin embargo, el viento mantendrá su intensidad, con ráfagas que se mantendrán en el mismo rango que en la mañana.

Al llegar la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 6°C. El viento rotará hacia el oeste, disminuyendo su velocidad a un rango de 13 a 22 km/h, pero las ráfagas aún podrán llegar a los 50 km/h.