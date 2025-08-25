Lunes con cielo variable y vientos moderados a fuertes

El lunes se presenta con un clima ventoso y cielo algo algo nublado. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, pero sí ráfagas que se intensificarán con el correr de las horas, alcanzando su pico máximo durante la noche.

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura inicial de 7°C. El viento soplará desde el Sudoeste con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Posteriormente, hacia la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a 15°C. En este período, el viento rotará al Oeste, manteniendo su velocidad y con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Finalmente, en el transcurso de la noche, el tiempo volverá a ser parcialmente nublado, con un leve descenso de la temperatura hasta los 14°C. Además, las ráfagas de viento del Oeste se intensificarán, llegando a valores de 60 a 69 km/h. Cabe destacar que la probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% a lo largo de todo el día.