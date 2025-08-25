Lunes con cielo variable y vientos moderados a fuertes

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura inicial de 7°C. El viento soplará desde el Sudoeste con velocidades entre 23 y 31 km/h.
Posteriormente, hacia la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a 15°C. En este período, el viento rotará al Oeste, manteniendo su velocidad y con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Finalmente, en el transcurso de la noche, el tiempo volverá a ser parcialmente nublado, con un leve descenso de la temperatura hasta los 14°C. Además, las ráfagas de viento del Oeste se intensificarán, llegando a valores de 60 a 69 km/h. Cabe destacar que la probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% a lo largo de todo el día.