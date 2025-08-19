Martes algo nublado y tarde con posibles lluvias

La ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció con un cielo algo nublado, condición que se mantendrá a lo largo de la mañana.

Se espera una temperatura mínima de 6°C, con vientos moderados del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 km/h.

Para la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima ascenderá a 14°C, y los vientos del oeste continuarán con intensidad, aunque las ráfagas disminuirán levemente, oscilando entre los 51 y 59 km/h.

Por la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado y las probabilidades de lluvia se reducen a cero. La temperatura descenderá hasta los 11°C y los vientos del oeste mantendrán una velocidad similar a la de la tarde, con ráfagas de hasta 59 km/h.