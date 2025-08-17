Domingo con máxima de 12 grados

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron para este domingo 17 de agosto una jornada con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12°.
Para mañana lunes se anuncia un cielo algo a parcialmente nublado con una mínima de 7° y una máxima de 13°.
Finalmente, para el martes se espera un cielo mayormente nublad con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima esperada será de 10° y la máxima subirá a 14°.