Jueves con cielo variable y temperaturas agradables

Este jueves, la ciudad de Comodoro Rivadavia experimentará una jornada con condiciones climáticas cambiantes, predominando un cielo despejado por la mañana que dará paso a una mayor nubosidad durante la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán en un rango agradable para esta época del año, y la probabilidad de precipitaciones es nula.

Durante la mañana, el tiempo se presentará despejado, con una temperatura mínima de 4°C. Los vientos soplarán desde el sector Noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Por lo tanto, se espera un inicio de jornada fresco y soleado, ideal para actividades matutinas.

A medida que avance la tarde, el cielo se tornará ligeramente nublado, y la temperatura alcanzará su pico máximo, llegando a los 12°C. Además, el viento cambiará de dirección, volviéndose del sector Norte y aumentando su intensidad, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 km/h. A pesar de la nubosidad, la jornada vespertina será templada y con un ligero incremento en la intensidad del viento.

Para la noche, la nubosidad se mantendrá, aunque en menor medida ("algo nublado"), y la temperatura descenderá hasta los 7°C. El viento, por su parte, volverá a disminuir su velocidad, regresando a un rango de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del sector Norte. En consecuencia, la noche será fresca y con un cielo parcialmente cubierto.