Miércoles fresco pero con cielo despejado

La jornada comenzará con un cielo ligeramente nublado por la mañana, evolucionando a algo nublado por la tarde y finalizando con un cielo despejado durante la noche. La probabilidad de precipitaciones es nula durante todo el día.

Detalle del pronóstico:

Mañana: El día iniciará con un cielo ligeramente nublado y una temperatura mínima de 0°C. El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada de 7 a 12 km/h.

Tarde: Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 10°C, con un cielo que se mantendrá algo nublado. Se espera un cambio en la dirección del viento, proveniente del sur y con una intensidad de 13 a 22 km/h.

Noche: La noche traerá un cielo despejado y un descenso de la temperatura hasta los 6°C. El viento disminuirá su intensidad, soplando suavemente desde el suroeste a una velocidad de 0 a 2 km/h.